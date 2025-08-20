План на выходные – отдых в Картыничах! Там белорус выкупил дома и построил огромную агроусадьбу

В деревне Картыничи мы отыскали атмосферную агроусадьбу. Уютные домики в окружении леса подарят вдохновение и как рукой снимут городскую суету, рассказали в программе «Путевка BY».

К тому, же сам хозяин – охотник, рыболов и потомственный бортник. Окунет в мир нетронутой природы и проведет по грибным местечкам.

Владимир Сологуб, хозяин агроусадьбы: Раньше здесь была большая деревня, жили люди. Я выкупал эти дома, реставрировал. Территория огромная, достаточно места, чтобы приехать большой компанией, даже не одной. Сыграть в футбол, у меня два домика с банями.

Владимир Сологуб: Да, у нас есть местный мастер.

Пейзажи как у Моне и танцы стрекоз! Главная фишка – активный отдых и сплавы на байдарках. Река Уборть – со спокойным характером. Она идеально подойдет для новичков и семей с детьми. От трех и выше – ограничений нет, с питомцами разрешается!

Старинные дубравы, россыпи ароматных трав и высокие песчаные берега зарядят солнцем. Вода здесь чистейшая. Сюрпризов будет немало, а тур можно подобрать по вашим силам и желанию!

На отдых рекомендуем прихватить паспорт – все-таки приграничье. И удочки – рыбалка просто супер! Лещ, сом, язь, плотва – клев здесь что надо! В Картыничах побывало уже немало белорусов и иностранцев.

Полесскую самобытность оценили французы, американцы, бельгийцы, россияне и многие другие. Влюбляются в невероятные просторы и возвращаются. Каждый сезон здесь хорош по-своему.