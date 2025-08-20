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План на выходные – отдых в Картыничах! Там белорус выкупил дома и построил огромную агроусадьбу

20 августа 2025 12:24
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В деревне Картыничи мы отыскали атмосферную агроусадьбу. Уютные домики в окружении леса подарят вдохновение и как рукой снимут городскую суету, рассказали в программе «Путевка BY».

План на выходные – отдых в Картыничах! Там белорус выкупил дома и построил огромную агроусадьбу-2

К тому, же сам хозяин – охотник, рыболов и потомственный бортник. Окунет в мир нетронутой природы и проведет по грибным местечкам.

План на выходные – отдых в Картыничах! Там белорус выкупил дома и построил огромную агроусадьбу-4

Владимир Сологуб, хозяин агроусадьбы:
Раньше здесь была большая деревня, жили люди. Я выкупал эти дома, реставрировал. Территория огромная, достаточно места, чтобы приехать большой компанией, даже не одной. Сыграть в футбол, у меня два домика с банями. 

План на выходные – отдых в Картыничах! Там белорус выкупил дома и построил огромную агроусадьбу-6

Анастасия Макеева, специальный корреспондент:
Много резных скульптур. Это местный мастер делал?

Владимир Сологуб:
Да, у нас есть местный мастер.

План на выходные – отдых в Картыничах! Там белорус выкупил дома и построил огромную агроусадьбу-8

Пейзажи как у Моне и танцы стрекоз! Главная фишка – активный отдых и сплавы на байдарках. Река Уборть – со спокойным характером. Она идеально подойдет для новичков и семей с детьми. От трех и выше – ограничений нет, с питомцами разрешается!

План на выходные – отдых в Картыничах! Там белорус выкупил дома и построил огромную агроусадьбу-10

Старинные дубравы, россыпи ароматных трав и высокие песчаные берега зарядят солнцем. Вода здесь чистейшая. Сюрпризов будет немало, а тур можно подобрать по вашим силам и желанию!

План на выходные – отдых в Картыничах! Там белорус выкупил дома и построил огромную агроусадьбу-12

На отдых рекомендуем прихватить паспорт – все-таки приграничье. И удочки – рыбалка просто супер! Лещ, сом, язь, плотва – клев здесь что надо! В Картыничах побывало уже немало белорусов и иностранцев. 

Полесскую самобытность оценили французы, американцы, бельгийцы, россияне и многие другие. Влюбляются в невероятные просторы и возвращаются. Каждый сезон здесь хорош по-своему.

Подробности смотрите в видео.

# Туризм # Анастасия Макеева # Отдых

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