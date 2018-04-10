Медведь Тристан из Минского зоопарка переедет в новое жилье и найдет себе подругу

Новости Беларуси. Тристан отпразднует новоселье. Медведю из столичного зоопарка планируют расширить жилплощадь, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Косолапый пробудился от зимней спячки и принимает ванны – не только солнечные. В перспективе жилище ему сделают в несколько раз просторнее и организуют свидание с будущей спутницей.

Когда пройдет кастинг медведиц, пока не известно. Но в зоопарке надеются, что эта встреча принесет пополнение в семействе хищников.