Планка, на которую стоит равняться! Победители Республиканской доски Почёта поделились секретами успеха

На неделе в Беларуси отпраздновали 1 Мая. С 1998 года в нашей стране это праздник труда и нерабочий день. Хотя в других странах постсоветского пространства Первомай пожелали оставить в прошлом, а зря. Это наша история, которая наполняется новыми смыслами. Для нас же Первомай – это про то, что белорусы – люди мира и труда. Мы никогда работы не боялись. Все, что у нас есть, нажили своим трудом, и гордимся этим, и эти ценности передаем детям. Вот и накануне праздника в Минске обновили Республиканскую доску Почета. Среди лучших из лучших – 60 победителей. Предприятия, районы, области – отныне они задают планку, на которую и стоит равняться, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Секретами успеха победители поделились с Алесей Иванова.

Мы с тобой – одной крови. Эту фразу в РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий воспринимают буквально. Ежедневно сюда приходят не за лечением, а скорее наоборот – спасти чью-то жизнь. Сегодня этот республиканский центр полностью закрывает потребность страны в заготовке качественной и безопасной крови и ее компонентов. Также здесь выпускают лекарства из плазмы и диагностические наборы собственного производства.

Федор Карпенко, директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий:

Прорывными технологиями в прошлом году стали разработка линейки кровоостанавливающих препаратов, использование биомедицинского клеточного продукта в лечении недоношенных детей, это новые лекарственные средства из плазмы крови. И то, что наша страна и данное учреждение развивает эти технологии, является знаком высокого качества и развития экономики, и развития человеческого потенциала.

За последнюю пятилетку РНПЦ уже второй раз – на Республиканской доске Почета. В ковидные времена центр в числе первых в мире организовал системную работу с донорами по заготовке антиковидной плазмы. К слову, всего одна доза крови может спасти целых три жизни. И если эритроцитные компоненты в течение дня уже готовы к выдаче пациентам, разумеется, пройдя строгий контроль, то свежезамороженная плазма полгода выдерживается в карантине. Служба хранения работает круглосуточно. В любой момент компоненты крови могут понадобиться пациентам с кровотечением, при срочных либо плановых операциях.

Коллектив научно-практического центра – это более 500 человек, в том числе свыше 30 аттестованных докторов и кандидатов наук. Вот уже 20 лет ученые здесь занимаются клеточными биотехнологиями. Разрабатывают чудо-препарат, который спасает жизни и помогает восстановиться пациентам при разных болезнях. Это продукт, созданный на основе стволовых клеток человека. И если для белорусов он абсолютно бесплатный, то реальная цена такого курса лечения – порядка 20 тысяч долларов.

А это сельхозпредприятие «Косино» в Логойском районе. Еще 10 лет назад на месте это хозяйства находилось убыточное предприятие. Но с приходом нового инвестора ситуация кардинально изменилась. Здесь обновили технику, расширили посевные площади, установили линию по переработке рапса и построили новую молочно-товарную ферму. Сегодня хозяйство считается одним из лучших, в том числе по урожайности. В прошлом году здесь достигли рекордных в районе 50 центнеров с гектара. Как итог – золотая табличка на доске белорусских достижений.

Дмитрий Грамович, директор сельхозпредприятия «Косино»:

Более 20 % рентабельности у нас получилось по прошлому году, это неплохой результат и нам позволяет обновлять технику, выплачивать хорошую зарплату. Мы к кормозаготовке относимся тщательно и щепетильно, для того чтобы наших коров кормить хорошим кормом и заготавливать корма вовремя – у нас есть как белорусская техника кормоуборочная, так и импортная.

Сегодня «Косино» – это 6 тысяч сельхозугодий и 3 молочно-товарных комплекса. Есть профилакторий для телят на 150 мест. Продолжается и модернизация корпусов на ферме в деревне Юрковичи. Всего же в хозяйстве содержится порядка 1900 дойных коров. К следующему году в планах увеличить поголовье до 2,5 тысячи и приступить к возведению новой фермы.