Спасли 15 тыс. человек. Легендарный партизанский прорыв мая 1944-го вспоминали под Ушачами

В майский марафон празднования погрузилась вся страна. Оно и понятно, ведь нет такого уголка в Беларуси, где до сих пор не звучит эхо Великой Отечественной, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Скорбь, гордость и восхищение граничат с радостью Побед, а это и есть историческое долголетие, память. В Ушачском районе прошла патриотическая акция «Прорыв Победы», посвященная 81-й годовщине легендарной операции, когда партизаны Полоцко-Лепельской зоны прорвали вражескую блокаду.