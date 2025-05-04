Спасли 15 тыс. человек. Легендарный партизанский прорыв мая 1944-го вспоминали под Ушачами
В майский марафон празднования погрузилась вся страна. Оно и понятно, ведь нет такого уголка в Беларуси, где до сих пор не звучит эхо Великой Отечественной, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Скорбь, гордость и восхищение граничат с радостью Побед, а это и есть историческое долголетие, память. В Ушачском районе прошла патриотическая акция «Прорыв Победы», посвященная 81-й годовщине легендарной операции, когда партизаны Полоцко-Лепельской зоны прорвали вражескую блокаду.
25 дней стягивалось блокадное кольцо из хорошо вооруженной 60-тысячной гитлеровской группировки. Партизаны вели тяжелые кровопролитные бои, изматывая силы противника, оттягивая на себя все новые и новые подразделения врага. А в ночь с 4 на 5 мая народные мстители двинулись на легендарный прорыв бессмертия.
Партизаны вышли из окружения и вывели 15 тысяч человек мирного населения. Цена жизни – смерть отважных бойцов. В рядах одного из этих партизанских отрядов служил разведчик, уроженец Смоленщины Михаил Егоров, который впоследствии водрузил Знамя Победы над зданием Рейхстага.
Значимость этого подвига невозможно переоценить. Прорыв способствовал последующему успеху Витебско-Оршанской и особенно Полоцкой наступательной операций во время освобождения Беларуси. Чтобы почтить память героев, в историческом месте на мемориальном комплексе собрались участники белорусско-российского слета.