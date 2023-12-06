«Беги или умри», «Синий кит». Как понять, что ваш ребёнок попал в группу смерти?

С какими проблемами и угрозами дети и подростки сталкиваются в интернете, как несовершеннолетние попадают в ловушку виртуального мира и как научить подрастающее поколение кибербезопасности? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i». Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Давайте вернемся в 2017 год. Тогда в соцсетях набирает популярность такая игра, как «Синий кит». Ее суть в том, что участники выполняют серию из пятидесяти заданий некого куратора, который в итоге побуждает их покончить с собой. Как итог – десятки детских суицидов. Через несколько лет уже в топе другой челлендж, который называется «Беги или умри». Эти так называемые группы смерти вводят в ужас всех родителей, потому как они захватывают умы их детей. Как понять, что твой ребенок попал в такую неприятную группу?

Ольга Кондаревич, адвокат:

Наверное, по каким-то внешним признакам, когда меняется поведение вашего ребенка, он непонятно чем занимается. Опять же, мы как родители должны знать, где в течение дня находится ребенок и с кем он общается. Это идеальная ситуация. Если у нас доверительные отношения, вечером за чашкой чая мы обсудим с ребенком, как прошел день, он расскажет. Если он становится каким-то скрытным, у него какие-то непонятные знакомства, он больше времени проводит в интернете, у него какие-то свои задачи, о которых он вам не рассказывает, тогда есть смысл задуматься, что что-то идет не так. Но это можно отследить только при условии хорошего, доверительного контакта с ребенком. Когда вы достаточно внимания уделяете ему и можете заметить, что что-то изменилось в поведении и пора бить тревогу.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

А мне вот интересно, кто стоит за этими группами? Кому выгодно, чтобы подростки заканчивали жизнь самоубийством? Ведь выгоды от этого не получают. Как вы считаете, что это за организация, что это за челленджи и кто за этим стоит?

Дмитрий Мелешко, начальник инспекции по делам несовершеннолетних ГУВД Мингорисполкома:

В основном весь этот контент приходит из-за границы. И пользователи интернета зачастую вовлекают различные категории детей, как конкретно пользователей этой игры, так и администраторов игры. Поэтому здесь возраст однозначно назвать нельзя: начиная от несовершеннолетних детей и заканчивая взрослыми кураторами.

Денис Северов, магистр психологии:

На самом деле в психологии есть такой простой термин, который характеризует человека, который наносит вред своему партнеру – либо ребенку, либо другим людям – в надежде получить власть. Это психопатия. Это не ярлык, это действительно диагноз, это люди, которые упиваются, наслаждаются болью, которую они приносят другим людям. На самом деле их удовольствие в том, насколько умело, ловко они могут управлять другими людьми с помощью их эмоций. Михаил Свито:

Есть какие-то определенные меры родительского контроля, чтобы отслеживать такие темы?

Корина Рогальская, начальник отдела методологического сопровождения социально-педагогической работы МГИРО:

Здесь только личный родительский контроль. Никакое программное обеспечение не защитит ребенка от вовлечения в различные деструктивные сообщества, особенно в социальных сетях. Потому что можно поставить ограничение времени благодаря родительскому контролю, но весь отбор происходит по вычурно-деструктивному набору слов. И ни одно приложение этого не отследит.