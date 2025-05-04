Декрет, пособия, детские сады – сколько стоит спокойное материнство на Западе?
В Беларуси продолжают подготовку ко Дню семьи, который во всем мире отмечают 15 мая, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Для нас это не просто формальный повод еще раз обратить внимание на домочадцев, а посмотреть на семью глобально. Ведь от того, насколько крепкими будут отношения в этом союзе, многое зависит в обществе и в целом в государстве. В Беларуси это понимают, а потому уже давно взяли курс на поддержку семей с детьми, материнства и отцовства. Так называемая социалка у нас приоритет.
Образование, медицина, выплата пособий и зарплат – как бы ни расходился дебит с кредитом, а эти вопросы стоят выше экономики. В Беларуси это закон, как и та же поддержка многодетных семей. Не на словах, хотя и это приятно, а на деле, конечно. К примеру, в этом году на программу семейного капитала в бюджет заложили больше 360 миллионов рублей. Есть возможность использовать эти деньги. Главное – желание, как говорится. А буквально на неделе увеличились и другие выплаты и пособия. Надбавка составила 3,3 %. Повышение в этому году уже не первое.
Скажете – хвастаемся. Ну, возможно, совсем чуть-чуть, а, с другой стороны, ложная скромность еще никогда и никогда не красила. В той же Европе не упустят возможность нас упрекнуть, конечно, в первую очередь, что у нас не жизнь, а сплошная дыра в демократии. Но мы почему-то расходы на социалку повышаем – логично, это напрямую касается людей. А на Западе, особенно наши соседи, все больше пекутся о военных инвестициях. Совсем недавно глава НАТО открыто призывал потуже затянуть пояса и больше вкладывать в оборонку. 5 % из воздуха не родятся. А именно из бюджета столько требуют платить европейцев за членство в Альянсе.
Так сколько стоит спокойное материнство на Западе и сколько в ЕС готовы платить за счастье своих граждан? В вопросах личных и государственных разбиралась наш политобозреватель Виктория Ходосок.
Америка никогда не была про социальное, она про индивидуальное. То есть это твоя проблема, успешен ты или нет.
Прожив 16 лет в Соединенных Штатах, Ириана Шиян вернулась назад в Беларусь, чтобы жить и творить (в хорошем смысле этого слова) на родной земле. Сейчас она с большим энтузиазмом возрождает белорусскую глубинку. Ее проект – «деревня будущего». Это про то самое теплое и душевное, чего так сильно не хватало за океаном. Хотя не только этого. За годы жизни в Америке Ириане пришлось столкнуться с особенностями местной социальной политики. К примеру, в части поддержки материнства: декретный отпуск там длится всего 3 месяца.
Ириана Шиян:
Если ты работаешь сам на себя, как я, я должна была, в общем-то, все продумывать и оплачивать сама себе. Мне никто никаких субсидий, никаких отпусков по беременности или родам, или уходу за ребенком, или болезни не оплачивает.
Виктория Ходосок, СТВ:
А сколько частный сад в Америке?
Ириана Шиян:
Зависит от штата. Тот, куда мы ходили, стоил на тот момент 1800 долларов в месяц. Сейчас он, по-моему, 2200 стоит. В Америке садики начинают брать детей, ну, самое раннее – это полтора года. То есть с рождения до полутора года садиков вообще нет. Да и с полутора лет, в принципе, редкие садики. Находишь родственников, помощников, нянь.
Семейная политика в Италии – явно тоже не в приоритете. Это заметно по статистике. В среднем у пар рождается один ребенок. Такой тренд задают не только экономические факторы, но и менталитет: сначала итальянцы строят карьеру, а уже после задумываются о семье.
Маттео Педжо, предприниматель (Италия):
Италия в этом плане худшая среди европейских стран. Декрет очень короткий. Для матерей – в районе 6 месяцев. Для мужчин – 2 недели. Тем более это не прямая поддержка от государства. Сотрудник получает зарплату на 6 месяцев, женщина, но кампания не получает прямой поддержки от государства, не получает деньги. Поэтому во многих молодых компаниях на собеседовании спрашивают, собирается ли женщина забеременеть в ближайшее время.
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