Декрет, пособия, детские сады – сколько стоит спокойное материнство на Западе?

В Беларуси продолжают подготовку ко Дню семьи, который во всем мире отмечают 15 мая, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Для нас это не просто формальный повод еще раз обратить внимание на домочадцев, а посмотреть на семью глобально. Ведь от того, насколько крепкими будут отношения в этом союзе, многое зависит в обществе и в целом в государстве. В Беларуси это понимают, а потому уже давно взяли курс на поддержку семей с детьми, материнства и отцовства. Так называемая социалка у нас приоритет.

Образование, медицина, выплата пособий и зарплат – как бы ни расходился дебит с кредитом, а эти вопросы стоят выше экономики. В Беларуси это закон, как и та же поддержка многодетных семей. Не на словах, хотя и это приятно, а на деле, конечно. К примеру, в этом году на программу семейного капитала в бюджет заложили больше 360 миллионов рублей. Есть возможность использовать эти деньги. Главное – желание, как говорится. А буквально на неделе увеличились и другие выплаты и пособия. Надбавка составила 3,3 %. Повышение в этому году уже не первое.

Скажете – хвастаемся. Ну, возможно, совсем чуть-чуть, а, с другой стороны, ложная скромность еще никогда и никогда не красила. В той же Европе не упустят возможность нас упрекнуть, конечно, в первую очередь, что у нас не жизнь, а сплошная дыра в демократии. Но мы почему-то расходы на социалку повышаем – логично, это напрямую касается людей. А на Западе, особенно наши соседи, все больше пекутся о военных инвестициях. Совсем недавно глава НАТО открыто призывал потуже затянуть пояса и больше вкладывать в оборонку. 5 % из воздуха не родятся. А именно из бюджета столько требуют платить европейцев за членство в Альянсе.