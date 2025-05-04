Были жуткими, станут новыми и красивыми – в Беларуси обновляют детские площадки

К слову, буквально пару недель и летние каникулы. И для нас, взрослых, важно не только, как наши дети учатся, но и как отдыхают. В Беларуси в 2025 году на организацию качественного релакса школьников выделили рекордную сумму – более 73 миллионов рублей. В 2024 году было на 9 миллионов меньше. Но хороший отдых – самая лучшая инвестиция. Тем более, если говорим о детях. Готовят к повышенному спросу и детские площадки. Эти локации есть буквально в каждом дворе и пользуются всесезонной популярностью. Но летом особенно, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А потому качели, горки и песочницы нуждаются в постоянном техобслуживании и профессиональных стресс-тестах, которые на неделе вместе с экспертами провели и наши корреспонденты.

Легла на боковую и не вышла из зимней спячки.

Лягушка-качалка не крякает, а скрипит.

И поручни, на которые страшно опираться. Короткий, но жуткий недетский обзор.

Тут полностью сломались подшипники, рассыпались, требуют замены. Госконтроль выходит в рейд. Явки сданы жителями. КГК принимал жалобы на детские площадки с дефектами. В чат-бот и на горячую линию поступило 140 обращений, треть из которых в Минске.

Сменив кабинетный паркет на песок, ревизоры обследуют качели, карусели и горки. Некоторые тестируют лично. Вердикт – привести в порядок, опасные поломки починить. Ведь дворовые забавы могут привести к ЧП.

Владимир Бондарь, заместитель начальника главного управления контроля строительства, ЖКХ по Минску КГК Беларуси:

Сейчас заканчивается период проведения весеннего осмотра технического состояния зданий и сооружений, в том числе детских игровых площадок. Чтобы можно было предприятиям ЖКХ оперативно откорректировать свои планы, графики, обратить внимание на те игровые площадки, которые по каким-то причинам были упущены, не учтены при планировании работы. На сегодня в городе Минске выделены значительные средства для проведения этих работ. И в ближайшее время требуются дополнительные средства, чтобы масштабы этих работ были еще больше.

Игровые зоны иногда становятся зонами риска. В одном из детских лагерей Бобруйского района 12-летний подросток получил тяжелую черепно-мозговую травму. На мальчика обрушились незакрепленные футбольные ворота. Следствие возбудило уголовное дело против учителя физкультуры и директора: халатная установка оборудования едва не стоила жизни. Этот случай – жесткое напоминание: детская безопасность не терпит «авось».

Инна Дроздова, помощник председателя Могилевского областного суда:

Иск, заявленный мамой мальчика в интересах несовершеннолетнего, решением суда был удовлетворен полностью. С оздоровительного учреждения взыскана компенсация морального вреда в сумме 25 тысяч рублей. Фактически эта сумма является компенсацией физических и нравственных страданий, которые перенесли ребенок и его семья.