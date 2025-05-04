Марков: «Цензура – это обязательное условие в деятельности любого государства»

Марат Марков, министр информации Республики Беларусь:

Когда нас хотят, скажем так, ущемить, говорят, что мы занимаемся цензурой. Но в то же время не заниматься контролем – это не может позволить себе ни одна страна. Контролем в том числе и СМИ. Если ты хочешь, чтобы закон преобладал во всех сферах, включая в работе на информационном пространстве, цензура крайне необходима. Это обязательное условие в деятельности любого государства. Скажем так, мы где-то даже пошли на поводу тех прекрасных обещаний, которые нам с Запада до 2020 года, этот елей на уши нам лили, рассказывали сказки о том, что демократия, независимость, свобода слова и так далее. Давайте прямо по-русски скажем, что это был бред сивой кобылы по одной простой причине. То, что сейчас творится у них, это не просто цензура, это жесточайшее ущемление свободы слова. Потому что если им невыгодна информация, они ее просто закрывают.

А мы вынуждены были, чтобы те средства массовой информации, которые до 2020 года разрушали свою страну и в 2020-м способствовали тому, чтобы мы пошли по украинскому сценарию, это не пустые слова. Я на каждой встрече вспоминаю ту программу, которая появилась в интернете от наших этих, кто хотел захватить власть. А потом исчезла, потому что они поняли, насколько она идиотская. Так вот, когда понадобилось принимать жесткие меры, мы их приняли. Назовите это цензурой, это ваше право.