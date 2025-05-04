Огурцы, томаты, перец. В Беларуси планируют нарастить площади под самые популярные культуры

Помидоры, огурцы, капуста, перец, зелень – именно так сегодня выглядит овощная корзина белорусов. Потребности внутреннего рынка полностью закрыты, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но, как говорится, дальше – больше. В планах нарастить площади под востребованные культуры. Так каким же он будет, урожай-2025?

В этом фермерском хозяйстве не понаслышке знают, что такое высокая урожайность. Ароматные, сочные, с запахом детства. Яблоневый сад в Молодечненском районе развернулся на площади в 70 гектаров. Закладывать сад мечты начали почти три десятилетия назад. Сейчас хозяйством руководит сын. Александр Иосифович с экскурсией по яблоневым владениям рассказывает, сейчас в фермерском хозяйстве занялись и овощным вопросом. Пока экспериментируют.

Александр Абрамчик, заместитель главы крестьянского (фермерского) хозяйства:

Прежде чем запустить серьезные объемы, мы все равно должны 2-3 года испытать на нашей земле. Мы же не можем сравнить себя с Брестом, допустим, по температурным режимам. Поэтому здесь надо в своем регионе свое пробовать.

Новыми культурами засаживают в среднем по 10 гектаров. В прошлом году попробовали «пекинку», в этом сезоне фавориты другие. Белокочанная, краснокочанная и цветная капуста, а еще кабачки. Получится, объемы высадки увеличат в 5, а то и в 10 раз. Фермеры уверены, станет отличным дополнением к яблочному, а с этого года еще и грушевому направлению. Кстати, организованным по самым передовым технологиям. Впрочем, это далеко не все секреты сладкого вкуса всеми любимых яблок.

Егор Оскирко, агроном-садовод крестьянского (фермерского) хозяйства:

Завозим из Голландии шмелей, чтобы они опыляли культуру. Потому что у нас в основном моноблоки, один сорт, и поэтому нужно дополнительное опыление.

Ценность таким природным садоводам знают и здесь. Белорусские ученые не один год работают над созданием новых вкусных и урожайных сортов овощей.

Капуста белокочанная, рассада. Там дальше у нас лук-порей, с этой стороны томаты, арбузы.

34 культуры и более 130 гибридов, которые включили в государственный реестр для профессионального выращивания. И за каждым поистине колоссальная работа.

Андрей Чайковский, заместитель генерального директора по научной работе Научно-практического центра НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству:

В среднем 10-15 лет на создание сорта. Допустим, взяли коллекцию, изучили, провели гибридизацию, отборы, выровняли, передали на государственные испытания.