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Если солнце показалось в тумане – год будет хлебородным! По каким приметам предсказывали урожай?

21 апреля 2024 11:40
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Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы, рассказали в программе «Плюс-минус».

Промозгло и сыро – до конца недели в Беларуси продолжатся дожди и сохранится северный холод.

Если солнце показалось в тумане – год будет хлебородным! По каким приметам предсказывали урожай?-1

23 апреля – Терентий Маревный. На Руси считали, что солнце в этот день должно показываться в мареве, то есть в тумане. Отсюда появилось и прозвище святого Терентия. Если солнце при восходе было окружено дымкой, то год обещал быть хлебородным. А если небо оказывалось ясным, крестьяне считали, что придется поле перепахивать и снова засевать.

Если солнце показалось в тумане – год будет хлебородным! По каким приметам предсказывали урожай?-4

24 апреля – Антип Водогон. В этот день половодье было на самом пике, льдин к этому времени почти не оставалось. Дожди в этот день предвещали, что в лесу будет много грибов. А если ударят заморозки, то обильно пойдут грузди.

Если солнце показалось в тумане – год будет хлебородным! По каким приметам предсказывали урожай?-7

27 апреля – Мартын Лисогон. В южных регионах с Мартынова дня начиналась пахота и сев ранних хлебов. Поэтому на погоду обращали особое внимание. Если день выдавался теплым и ярким, можно было надеяться на добрый урожай. На Мартына принято было работать от зари до зари, чтобы подготовить под посев как можно большую площадь.

До +15°С в Москве и всего +9°С в Вене – погода в Европе на неделю.

# Народные приметы # общество # Ольга Войтенкова

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