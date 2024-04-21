Если солнце показалось в тумане – год будет хлебородным! По каким приметам предсказывали урожай?

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы, рассказали в программе «Плюс-минус». Промозгло и сыро – до конца недели в Беларуси продолжатся дожди и сохранится северный холод.

23 апреля – Терентий Маревный. На Руси считали, что солнце в этот день должно показываться в мареве, то есть в тумане. Отсюда появилось и прозвище святого Терентия. Если солнце при восходе было окружено дымкой, то год обещал быть хлебородным. А если небо оказывалось ясным, крестьяне считали, что придется поле перепахивать и снова засевать.

24 апреля – Антип Водогон. В этот день половодье было на самом пике, льдин к этому времени почти не оставалось. Дожди в этот день предвещали, что в лесу будет много грибов. А если ударят заморозки, то обильно пойдут грузди.