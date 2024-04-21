Минск и Архангельск свяжет прямое авиасообщение. Рейсы будут совершаться по четвергам

Очередной шаг в развитии белорусско-российского сотрудничества. Минск и Архангельск свяжет прямое авиасообщение. Первый рейс состоится 21 апреля. А с 25 апреля полеты будут совершаться раз в неделю по четвергам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Добраться до столицы Поморья теперь можно будет всего за 2,5 часа. Маршрут обещает стать востребованным у представителей бизнеса. Беларусь с Архангельской областью связывают давние партнерские отношения. Мы поставляем туда карьерную, грузовую и дорожно-строительную технику. Перспективен и аграрный сектор. Российским потребителям полюбилась наша молочная и мясная продукция.