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Минск и Архангельск свяжет прямое авиасообщение. Рейсы будут совершаться по четвергам

21 апреля 2024 08:12
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Очередной шаг в развитии белорусско-российского сотрудничества. Минск и Архангельск свяжет прямое авиасообщение. Первый рейс состоится 21 апреля. А с 25 апреля полеты будут совершаться раз в неделю по четвергам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Добраться до столицы Поморья теперь можно будет всего за 2,5 часа. Маршрут обещает стать востребованным у представителей бизнеса. Беларусь с Архангельской областью связывают давние партнерские отношения. Мы поставляем туда карьерную, грузовую и дорожно-строительную технику. Перспективен и аграрный сектор. Российским потребителям полюбилась наша молочная и мясная продукция.

Минск и Архангельск свяжет прямое авиасообщение. Рейсы будут совершаться по четвергам-1

Архангельская область – это во многом индустриальный регион с развитой рыбной, лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленностью. Здесь находится Центр атомного судостроения России, космодром «Плесецк». А в ста километрах от Архангельска – единственное в Европе месторождение алмазов.

# Авиасообщение # общество

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