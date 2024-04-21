В Витебске создают интерактивную карту мемориальных мест, которая ляжет в основу нового туристического маршрута
Новости Беларуси. Неизвестные факты о мемориалах в честь героев и подвигов советского народа в годы Великой Отечественной войны. В Витебске работают над созданием интерактивной карты, которая ляжет в основу нового туристического маршрута, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это один из проектов областного краеведческого музея, посвященный 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
Исследование проводится в рамках обновления музейной экспозиции «Защитники Отечества». Установить точные данные о памятных местах специалистам помогают архивные материалы и периодика. Уже сформирован полный перечень воинских захоронений, памятников, мемориальных досок. Информация по каждому объекту имеет четкую структуру – это официальное название, точное месторасположения и краткое описание. Список уникален тем, что содержит сведения об авторах проектов и исторических датах.
Владимир Андрейченко, старший научный сотрудник Витебского областного краеведческого музея:
Список включает 95 мемориальных объектов: два мемориальных комплекса, шесть воинских захоронений и братских могил, 29 памятников и памятных знаков, 58 мемориальных досок. Одной из необычных досок, посвященных Великой Отечественной войне, является мемориальная доска на фасаде средней школы № 31, в саму доску вмонтирован камень из стен Брестской крепости.
В ходе исследования музейным сотрудникам также удалось установить имена авторов мемориального комплекса в честь советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков Витебщины, расположенного в областном центре. Архитектором известных в народе «Трех штыков» был Юрий Шпит, скульпторами – Борис Макаров и Яромир Печкин. Завершить проект планируют к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Карта мемориальных мест дополнит постоянную экспозицию музея и будет размещена на сайте учреждения.