Ремонт водопроводных и канализационных труб, сухие деревья возле домов: какие проблемы помог решить прямой диалог с властью в Могилёве?

Новости Беларуси. Ну а по всей стране сегодня вновь готовы были выслушать каждого белоруса со своей проблемой. Прямой диалог власти с населением продолжается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такой ответ после своего обращения услышал Анатолий Федосеев. В подвале его дома уже как полгода протекают трубы – водопроводные и канализационные.

Анатолий Федосеев, житель Могилёва:

Здесь разорвано, здесь. А там очень огромная труба, и просто плывет вниз. Отколота от стояка и просто плывет. Вы сейчас можете слышать, как все это будет происходить.

Чтобы прочувствовать проблему, нужно побывать внутри подвала. В нем даже черви завелись.