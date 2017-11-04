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Память – общее дело: урочище Куропаты сегодня освобождали от сухостоя и мусора более 60-ти молодых людей

04 ноября 2017 13:25
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Новости Беларуси. В урочище Куропаты сегодня вновь кипела работа. Более 60 молодых людей из столицы и ближайших городов собрались на уборку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Память – общее дело: урочище Куропаты сегодня освобождали от сухостоя и мусора более 60-ти молодых людей-1

Памятное место освобождали от сухостоя, ветвей и мусора. За порядком в Куропатах белорусы следят с весны. В этом сезоне работы разделили по времени: вместо разовой генеральной уборки на благоустройство теперь каждую субботу приезжает небольшая группа людей. 

Память – общее дело: урочище Куропаты сегодня освобождали от сухостоя и мусора более 60-ти молодых людей-3

Дмитрий Воронюк, первый секретарь Минского областного комитета БРСМ:
Территория поделена на несколько зон и в том числе распределена во времени, то есть, чтобы не получилось так, что разово собрались люди,  убрали ее и ушли, а потом дальше туту разбираются лесники. Мы проводим вместе с облисполкомом большую работу по подготовки территории к зиме.

Память – общее дело: урочище Куропаты сегодня освобождали от сухостоя и мусора более 60-ти молодых людей-5

Валерия Тихонович, учащийся Минского государственного областного колледжа:
Мы сделали большой кусок работы, загрузили уже больше трех машин ветвей и уже сжигаем активно.

Память – общее дело: урочище Куропаты сегодня освобождали от сухостоя и мусора более 60-ти молодых людей-7

Евгений Тикач, преподаватель Новопольского государственного аграрно-экономического колледжа:
Мы помним свою историю, пускай это история очень трагическая для нашего народа, но её забывать нельзя.   
Куропаты – лесное урочище на северо-востоке Минска, где были обнаружены массовые захоронения расстрелянных в конце 30-х – начале 40-х годов прошлого века. Количество жертв до сих пор остается точно неизвестным, но, по официальным данным, может достигать нескольких тысяч человек. Место решено сделать общенациональным мемориалом скорби и памяти.

# общество # Благотворительная акция # Фотофакт # Дмитрий Воронюк # Валерия Тихонович # Евгений Тикач

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