ФПБ: существенный рост цен на продукты наблюдается только по отдельным позициям

В целом, ситуация не вызывает беспокойства: подорожание наблюдается только по отдельным позициям, дефицита продуктов на белорусском рынке нет.

Новости Беларуси. Профсоюзы подвели итоги мониторинга цен на товары и услуги за октябрь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены существенно выросли на гречку, растительное масло, рис, рыбу и некоторые фрукты. В первую очередь, это связано с тем, что эти продукты – импортные.

Федерация профсоюзов проводит мониторинг во всех районах страны. Кроме этого, начиная с мая, в условиях пандемии проходит еженедельный экспресс-мониторинг по 27 наиболее востребованным товарам. Кроме самой цены, анализируется также информация о наличии необходимых продуктов в магазинах. Результаты говорят о достаточных запасах и разнообразии на полках.