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ФПБ: существенный рост цен на продукты наблюдается только по отдельным позициям

09 ноября 2020 10:33
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Новости Беларуси. Профсоюзы подвели итоги мониторинга цен на товары и услуги за октябрь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В целом, ситуация не вызывает беспокойства: подорожание наблюдается только по отдельным позициям, дефицита продуктов на белорусском рынке нет.

ФПБ: существенный рост цен на продукты наблюдается только по отдельным позициям-1

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены существенно выросли на гречку, растительное масло, рис, рыбу и некоторые фрукты. В первую очередь, это связано с тем, что эти продукты – импортные.

Федерация профсоюзов проводит мониторинг во всех районах страны. Кроме этого, начиная с мая, в условиях пандемии проходит еженедельный экспресс-мониторинг по 27 наиболее востребованным товарам. Кроме самой цены, анализируется также информация о наличии необходимых продуктов в магазинах. Результаты говорят о достаточных запасах и разнообразии на полках.

ФПБ: существенный рост цен на продукты наблюдается только по отдельным позициям-4

Елена Манкевич, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:
Мы отслеживаем рост цен от производителя до прилавка, потому что подорожание может быть как у производителя, так и по системе логистической цепочки – теми, кто доставляет, или непосредственно сетевыми магазинами. Мы выступаем с тем, чтобы это регулирование было продолжено, потому что мы столкнулись со второй эпидемией коронавируса. Мы понимаем, что есть ряд определенных проблем как у населения, так и у производителей. Такие же аналогичные проблемы есть в других странах, откуда у нас товары импортируются, которые тоже входят в товары повышенного спроса. Поэтому мы считаем, что вот это регулирование останавливать достаточно рано и его надо продолжить.

ФПБ: существенный рост цен на продукты наблюдается только по отдельным позициям-7

Федерация профсоюзов обращает внимание и на необходимость совершенствования работы стабфондов. Именно от их эффективности зависит уровень цен на отечественные овощи и фрукты. Для этого в правительство было направлено предложение обеспечить долгосрочные контракты между производителями и продавцами с гарантированной оплатой на весь период.

# Профсоюзы в Беларуси # общество # Елена Манкевич # Фотофакт

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