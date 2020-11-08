В Беларуси ожидается похолодание. Синоптики рассказали о погоде на неделю

В Беларуси ожидается похолодание. В понедельник, 9 ноября, большая часть страны будет находиться в области повышенного атмосферного давления, лишь по северо-востоку скажется влияние малоактивного атмосферного фронта, рассказали в программе «Плюс-минус» .

Мария Курец, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета Минприроды:

На предстоящей неделе синоптическая ситуация начнет меняться. Основным погодообразующим фактором станет холодный скандинавский антициклон, будет препятствовать возникновению осадков, температурный фон начнет падать и постепенно приблизится к климатической норме. В ночные часы, в основном, температурный фон будет составлять от -4 до +3°C, в дневное время +2 – +8 градусов по всей территории республики.