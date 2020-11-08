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В Беларуси ожидается похолодание. Синоптики рассказали о погоде на неделю

08 ноября 2020 13:22
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В Беларуси ожидается похолодание. В понедельник, 9 ноября, большая часть страны будет находиться в области повышенного атмосферного давления, лишь по северо-востоку скажется влияние малоактивного атмосферного фронта, рассказали в программе «Плюс-минус».  

В Беларуси ожидается похолодание. Синоптики рассказали о погоде на неделю-1

Мария Курец, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета Минприроды:  
На предстоящей неделе синоптическая ситуация начнет меняться. Основным погодообразующим фактором станет холодный скандинавский антициклон, будет препятствовать возникновению осадков, температурный фон начнет падать и постепенно приблизится к климатической норме. В ночные часы, в основном, температурный фон будет составлять от -4 до +3°C, в дневное время +2 – +8 градусов по всей территории республики.  

В Беларуси ожидается похолодание. Синоптики рассказали о погоде на неделю-4

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.   

В Беларуси ожидается похолодание. Синоптики рассказали о погоде на неделю-7

В Беларуси ожидается похолодание. Синоптики рассказали о погоде на неделю-9

В Беларуси ожидается похолодание. Синоптики рассказали о погоде на неделю-11

В Беларуси ожидается похолодание. Синоптики рассказали о погоде на неделю-13

В Беларуси ожидается похолодание. Синоптики рассказали о погоде на неделю-15

В Беларуси ожидается похолодание. Синоптики рассказали о погоде на неделю-17

11 ноября республика окажется под влиянием скандинавского антициклона, сформированного в холодной воздушной массе.

# Погода в Беларуси # общество # Мария Курец # Юлия Самусенко # Фотофакт

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