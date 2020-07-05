Сергей Вязович о МАЗах для ралли: «Кабины используются полностью от серийного автомобиля»

Новости Беларуси. Сотни километров по бездорожью, вдоль пустыни, под песчаными бурями и проливными дождями. Сутки под палящим солнцем. Это испытание командного духа, человеческой воли и техники МАЗ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Сергей Вязович, начальник спортивной команды «МАЗ-СПОРТавто»:

Кабины используются полностью от серийного автомобиля. Это технические требования, их нарушать нельзя. Эта кабина точно такая же, только без каркасов безопасности, стоит на наших серийных МАЗах. Она себя очень хорошо показывает. Здесь внесены некоторые усиления для того, чтобы она менее разрушалась – очень большие вибрации.

Вязович о «Дакаре»: «Оптимальный результат – это МАЗ на трёх первых ступенях пьедестала»