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Сергей Вязович о МАЗах для ралли: «Кабины используются полностью от серийного автомобиля»

05 июля 2020 16:57
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Новости Беларуси. Сотни километров по бездорожью, вдоль пустыни, под песчаными бурями и проливными дождями. Сутки под палящим солнцем. Это испытание командного духа, человеческой воли и техники МАЗ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Сергей Вязович о МАЗах для ралли: «Кабины используются полностью от серийного автомобиля»-1

Сергей Вязович о МАЗах для ралли: «Кабины используются полностью от серийного автомобиля»-3

Сергей Вязович о МАЗах для ралли: «Кабины используются полностью от серийного автомобиля»-5

Сергей Вязович, начальник спортивной команды «МАЗ-СПОРТавто»:
Кабины используются полностью от серийного автомобиля. Это технические требования, их нарушать нельзя. Эта кабина точно такая же, только без каркасов безопасности, стоит на наших серийных МАЗах. Она себя очень хорошо показывает. Здесь внесены некоторые усиления для того, чтобы она менее разрушалась – очень большие вибрации.

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Сергей Вязович о МАЗах для ралли: «Кабины используются полностью от серийного автомобиля»-8

Участие в ралли-марафонах – не просто прихоть или имиджевый проект МАЗа, это способ стать еще надежнее. После каждого рейда команда передает конструкторам завода свои наработки и пожелания. Те, в свою очередь, совершенствуют серийную технику.

# Автомобильные гонки # Сергей Вязович # Камилла Шах # Фотофакт

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