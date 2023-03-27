Если он видит, что вы транжира, сам будет транжирить. Как обучить ребёнка финансовой грамотности?

Артем Шляпо:

Деньги? Я слышал от многих бизнесменов то, что это инструмент, который можно преобразовать в более крупные суммы. Что это именно для меня? Я, честно, не знаю.

В Беларуси прошла неделя финансовой грамотности детей и молодежи. Специалисты сферы банковского дела провели встречи со школьниками и студентами на тему управления финансами. Важно получить определенный багаж знаний, который поможет правильно распределять средства и убережет от ошибок и необдуманных трат.

Анастасия Шляпо, финансовый консультант:

Учиться надо примерно одинаково, только единственно – восприятие информации у взрослого одно, а у ребенка другое. В игровой форме до первого класса, и когда уже ребенок умеет считать именно математически, тогда уже нужно включать финансовую грамотность и вести ее вплоть до 11-го класса и до совершеннолетия под контролем родителей.

Обратите внимание, насколько взвешены ваши финансовые решения. Бесполезно учить ребенка планировать бюджет, если родители сами не всегда понимают, куда так быстро исчезла зарплата. Анастасия Шляпо:

Дети – это как губки. В первую очередь обучить их нужно только своим собственным примером. Недостаточно просто дать ребенку книжку, которую он будет читать по финансовой грамотности. Свой собственный пример – это научиться управлять. То есть если ребенок видит, что вы транжира, высокая вероятность, что транжирить будет и он.

Для того чтобы научить ребенка управлять деньгами, нужно их давать. Желательно на постоянной основе. Одну и ту же сумму в один и тот же день. Анастасия Шляпо:

И именно исходя из этого ребенок учится ими управлять. Он понимает, что вчера у меня было 30 рублей, я их слил за один день. До конца недели у меня денег больше не будет. И в следующий раз, вполне возможно, он подумает, как сделать так, чтобы мне хватило этих денег на неделю. Этот лайфхак работает только с бумажными купюрами. Пластиковые карточки в этом случае не подойдут. Еще один способ объяснить – накапливать вместе с детьми.

Анастасия Шляпо:

Нужно показывать, объяснять ребенку, как накапливать, зачем это нужно. И обязательно ребенок должен понимать, что накопление денежных средств – это не ущербность какая-то, это не нищета, ни в коем случае на черный день, а наоборот. Мы накапливаем деньги, чтобы всегда чувствовать себя в безопасности.

Анастасия Шляпо ввиду своей профессии подает отличный пример детям. И у них уже есть первые финансовые успехи. Артем Шляпо:

Карманные деньги у меня появились не очень давно – примерно в 11-12 лет. Откладываю какой-то процент на дальнейшие покупки объемные. Например, сейчас я коплю на телефон. И остальную сумму я трачу во время недели. Мне не говорили, что нужно откладывать. Я смотрел, как они это делают, и примерно что-то понимал.