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Если он видит, что вы транжира, сам будет транжирить. Как обучить ребёнка финансовой грамотности?

27 марта 2023 14:30
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Артем Шляпо:
Деньги? Я слышал от многих бизнесменов то, что это инструмент, который можно преобразовать в более крупные суммы. Что это именно для меня? Я, честно, не знаю.

Если он видит, что вы транжира, сам будет транжирить. Как обучить ребёнка финансовой грамотности?-1

В Беларуси прошла неделя финансовой грамотности детей и молодежи. Специалисты сферы банковского дела провели встречи со школьниками и студентами на тему управления финансами. Важно получить определенный багаж знаний, который поможет правильно распределять средства и убережет от ошибок и необдуманных трат.

Если он видит, что вы транжира, сам будет транжирить. Как обучить ребёнка финансовой грамотности?-4

Анастасия Шляпо, финансовый консультант:
Учиться надо примерно одинаково, только единственно восприятие информации у взрослого одно, а у ребенка другое. В игровой форме до первого класса, и когда уже ребенок умеет считать именно математически, тогда уже нужно включать финансовую грамотность и вести ее вплоть до 11-го класса и до совершеннолетия под контролем родителей.

Если он видит, что вы транжира, сам будет транжирить. Как обучить ребёнка финансовой грамотности?-7

Обратите внимание, насколько взвешены ваши финансовые решения. Бесполезно учить ребенка планировать бюджет, если родители сами не всегда понимают, куда так быстро исчезла зарплата.

Анастасия Шляпо:
Дети это как губки. В первую очередь обучить их нужно только своим собственным примером. Недостаточно просто дать ребенку книжку, которую он будет читать по финансовой грамотности. Свой собственный пример это научиться управлять. То есть если ребенок видит, что вы транжира, высокая вероятность, что транжирить будет и он.

Если он видит, что вы транжира, сам будет транжирить. Как обучить ребёнка финансовой грамотности?-10

Для того чтобы научить ребенка управлять деньгами, нужно их давать. Желательно на постоянной основе. Одну и ту же сумму в один и тот же день.

Анастасия Шляпо:
И именно исходя из этого ребенок учится ими управлять. Он понимает, что вчера у меня было 30 рублей, я их слил за один день. До конца недели у меня денег больше не будет. И в следующий раз, вполне возможно, он подумает, как сделать так, чтобы мне хватило этих денег на неделю.

Этот лайфхак работает только с бумажными купюрами. Пластиковые карточки в этом случае не подойдут. Еще один способ объяснить – накапливать вместе с детьми.

Если он видит, что вы транжира, сам будет транжирить. Как обучить ребёнка финансовой грамотности?-13

Анастасия Шляпо:
Нужно показывать, объяснять ребенку, как накапливать, зачем это нужно. И обязательно ребенок должен понимать, что накопление денежных средств это не ущербность какая-то, это не нищета, ни в коем случае на черный день, а наоборот. Мы накапливаем деньги, чтобы всегда чувствовать себя в безопасности.

Если он видит, что вы транжира, сам будет транжирить. Как обучить ребёнка финансовой грамотности?-16

Анастасия Шляпо ввиду своей профессии подает отличный пример детям. И у них уже есть первые финансовые успехи.

Артем Шляпо:
Карманные деньги у меня появились не очень давно примерно в 11-12 лет. Откладываю какой-то процент на дальнейшие покупки объемные. Например, сейчас я коплю на телефон. И остальную сумму я трачу во время недели. Мне не говорили, что нужно откладывать. Я смотрел, как они это делают, и примерно что-то понимал.

Если он видит, что вы транжира, сам будет транжирить. Как обучить ребёнка финансовой грамотности?-19

Ксения Шляпо:
Нам каждую неделю в пятницу дают по 20 рублей, я их трачу в неделю: сходить в магазин, пойти в столовую, погулять с подружками и так далее. Я могу за неделю потратить 15 рублей, а 5 отложить. И так с каждой недели я могу насобирать на что-то хорошее. Родители не контролируют, но если я покупаю что-то плохое, то они говорят, что это можно не покупать, а купить что-то получше.

Основы финансовой грамотности для детей включают понимание, откуда берутся деньги, как они зарабатываются, как умело распределять свои карманные средства и откладывать на крупные покупки. Это все поможет выработать способности тратить осознанно.

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# Деньги # общество # Анастасия Шляпо # Валерия Яскевич # Фотофакт

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