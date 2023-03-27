Со стороны Беларуси въезда в Польшу ожидают больше тысячи грузовиков

Ситуация на границе после закрытия пункта пропуска «Бобровники» продолжает ухудшаться. В настоящее время на белорусской стороне въезда в Польшу ожидает более тысячи грузовиков – это антирекорд с начала года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основные причины многокилометровых очередей – это закрытые пункты пропуска на границе с Беларусью и постоянное невыполнение польскими контролирующими службами норм пропуска грузовиков. За сутки сопредельная сторона пропускает в среднем до 50 % транспорта.

Антон Бычковский, официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси:

Негативная тенденция на польском направлении приводит к росту очередей и на других участках. Пограничная служба Литвы в частности отмечает увеличившуюся нагрузку в своих пунктах пропуска. Фактически польская сторона своими действиями создает напряженную обстановку на всей внешней границе Евросоюза с Беларусью.

По информации погранслужбы Литвы, вчера очередь грузовиков на границе с Беларусью в пункте пропуска «Райгардас» достигала пяти километров, в «Мядининкае» – почти 9, в «Лаворишкес» – около 8 километров. Время ожидания очереди для водителей составляло в среднем от 37 до 70 часов.