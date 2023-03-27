В Клецке пройдёт областной турнир памяти заслуженного тренера СССР Анатолия Зеленко

Новости Беларуси. В Клецке пройдет областной турнир памяти советского борца, заслуженного тренера СССР Анатолия Зеленко, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Он запланирован на 1 апреля.

Участниками турнира станут воспитанники специализированных детско-юношеских школ и училищ олимпийского резерва из разных городов Беларуси. Всего 20 команд и около 300 спортсменов. Клецкий район представят воспитанники Морочской детско-юношеской спортивной школы. Сейчас они активно готовятся к турниру. Тренировки проходят на борцовском ковре городского физкультурно-оздоровительного центра.

Милана Умрейко, воспитанница Морочской ДЮСШ:

К нам тут хорошо относятся. Все приемы отрабатываем, становимся гораздо сильнее. Можем сами за себя постоять.

Полина Витко, воспитанница Морочской ДЮСШ:

Мы усердно тренируемся, готовимся к республиканскому турниру Зеленко, у нас проходят тренировки, потом еще за неделю до турнира мы поедем в училище, и там тоже будем тренироваться.

Алексей Буйко, воспитанник Морочской ДЮСШ:

В турнире Зеленко я участвую уже не первый раз, становился и чемпионом. Также я неоднократно чемпион области, республики и призер международного турнира.

Виктор Плешко, тренер Морочской ДЮСШ:

Дети у нас, целенаправленно идет тренировка, подготовка к турниру. У нас три этапа. Первый этап у нас проходит на новый год, рождественский турнир. Второй – к дню вывода войск из Афганистана. И третий турнир Анатолия Филимоновича Зеленко. Ребята занимаются согласно расписанию, смотря, какая группа. Если начальной подготовки – они три раза в неделю. Если у нас начальная подготовка три, то, значит, подготовка спортсменов более высокого класса проходит шесть раз в неделю.