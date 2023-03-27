Нежные банты и резинки из 1990-х. Какие причёски модно заплетать весной и летом 2023-го?

Встречают по прическе! Этой весной есть все шансы превратиться в фею. Пышные резинки из 1990-х, крабики из 2000-х, тонкие косички в стиле хиппи и высокие хвосты-мальвинки. Дарить красоту легко. Уроки по стилю для вас!

Накрученные волосы можно смело расчесывать. Волосы можно убирать от лица жгутами, например. Два жгута получилось, затем мы их завязываем резиночкой. На хвост крепим заколку – и образ готов. Это везде актуально, мило и несложно.

Такие девочки! Банты – волшебный тренд, который влюбляет с первого взгляда. Фото получаются просто эльфийские. Отличный вариант – собрать локоны при помощи крабика. Лаконично, стильно, комфортно на учебе и работе. Такой вариант идеально подойдет леди, которые хотят подчеркнуть овал лица и индивидуальные черты.

Алина Долгополова, парикмахер-стилист:

Заплетаем хвост, берем нашу маленькую резиночку. Резиночку спускаем вниз, волосы разделяем. Эту часть волос сюда, и вот эту часть мы фиксируем крабиком. Очень красиво и изящно.

Низкие хвосты – классика, которая отлично сочетается с платками и лентами. Романтичный приемчик добавит весне французские нотки и сделает полет незабываемым. Подбирайте аксессуары в тон к наряду и будьте самой-самой.

Алина Долгополова:

Вот так завязать – это ненадежно. Мы можем эту ленту просто продеть под резинку. В принципе, с платком это проделать тоже можно. Без проблем. Затем обернуть вокруг хвоста и уже после завязать его. Это надежно, ничего не поедет вниз. Такая ленточка в волосах добавит изящности и индивидуальности.

Из маминой шкатулки. Объемные резинки из шелка, бархата, атласа не только роскошь, но еще и польза для волос. Они не травмируют волосы и не делают заломы. Это тот случай, когда украшение на первых ролях. Слишком сложные прически будут неуместны. Простые хвосты и пучки – лучшее решение.

Алина Долгополова:

Зафиксировали и поверх надели лаконично резинку. Петля сама по себе декорирует внешний вид. Вернемся к еще одному варианту резинки. Она также остается очень актуальной. В нижней части тоже можно заплетать такие хвосты с висящими кончиками.

Какое преображение без заколок? Неземной эстетики добавят клик-клак. В бархате, жемчуге или неоне – выбирайте детали под себя. Носить их модно парой и закалывать волосы в области бровей. Свежо и по-летнему красиво. Эффект вау создаст и веер из невидимок.