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Нежные банты и резинки из 1990-х. Какие причёски модно заплетать весной и летом 2023-го?

27 марта 2023 14:23
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Встречают по прическе! Этой весной есть все шансы превратиться в фею. Пышные резинки из 1990-х, крабики из 2000-х, тонкие косички в стиле хиппи и высокие хвосты-мальвинки. Дарить красоту легко. Уроки по стилю для вас!

Нежные банты и резинки из 1990-х. Какие причёски модно заплетать весной и летом 2023-го?-1

Накрученные волосы можно смело расчесывать. Волосы можно убирать от лица жгутами, например. Два жгута получилось, затем мы их завязываем резиночкой. На хвост крепим заколку и образ готов. Это везде актуально, мило и несложно.

Нежные банты и резинки из 1990-х. Какие причёски модно заплетать весной и летом 2023-го?-4

Такие девочки! Банты – волшебный тренд, который влюбляет с первого взгляда. Фото получаются просто эльфийские. Отличный вариант – собрать локоны при помощи крабика. Лаконично, стильно, комфортно на учебе и работе. Такой вариант идеально подойдет леди, которые хотят подчеркнуть овал лица и индивидуальные черты.

Нежные банты и резинки из 1990-х. Какие причёски модно заплетать весной и летом 2023-го?-7

Алина Долгополова, парикмахер-стилист:
Заплетаем хвост, берем нашу маленькую резиночку. Резиночку спускаем вниз, волосы разделяем. Эту часть волос сюда, и вот эту часть мы фиксируем крабиком. Очень красиво и изящно.

Нежные банты и резинки из 1990-х. Какие причёски модно заплетать весной и летом 2023-го?-10

Низкие хвосты – классика, которая отлично сочетается с платками и лентами. Романтичный приемчик добавит весне французские нотки и сделает полет незабываемым. Подбирайте аксессуары в тон к наряду и будьте самой-самой.

Нежные банты и резинки из 1990-х. Какие причёски модно заплетать весной и летом 2023-го?-13

Алина Долгополова:
Вот так завязать это ненадежно. Мы можем эту ленту просто продеть под резинку. В принципе, с платком это проделать тоже можно. Без проблем. Затем обернуть вокруг хвоста и уже после завязать его. Это надежно, ничего не поедет вниз. Такая ленточка в волосах добавит изящности и индивидуальности.

Нежные банты и резинки из 1990-х. Какие причёски модно заплетать весной и летом 2023-го?-16

Из маминой шкатулки. Объемные резинки из шелка, бархата, атласа не только роскошь, но еще и польза для волос. Они не травмируют волосы и не делают заломы. Это тот случай, когда украшение на первых ролях. Слишком сложные прически будут неуместны. Простые хвосты и пучки – лучшее решение.

Нежные банты и резинки из 1990-х. Какие причёски модно заплетать весной и летом 2023-го?-19

Алина Долгополова:
Зафиксировали и поверх надели лаконично резинку. Петля сама по себе декорирует внешний вид. Вернемся к еще одному варианту резинки. Она также остается очень актуальной. В нижней части тоже можно заплетать такие хвосты с висящими кончиками.

Нежные банты и резинки из 1990-х. Какие причёски модно заплетать весной и летом 2023-го?-22

Какое преображение без заколок? Неземной эстетики добавят клик-клак. В бархате, жемчуге или неоне – выбирайте детали под себя. Носить их модно парой и закалывать волосы в области бровей. Свежо и по-летнему красиво. Эффект вау создаст и веер из невидимок.

Нежные банты и резинки из 1990-х. Какие причёски модно заплетать весной и летом 2023-го?-25

Алина Долгополова:
Популярно в прическах и волосах большое количество невидимок. Будет добавлять индивидуальности, броскости, яркости, причем невидимки можно чередовать разных стилей, разных вариантов, разных цветов.

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# Красота # общество # Алина Долгополова # Анастасия Макеева # Фотофакт

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