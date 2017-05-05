Если наши публикации не делает мир чуточку лучше – все бессмысленно: итоги «Золотой литеры-2017»
Новости Беларуси. Лучшими газетными репортерами страны стали сразу четыре журналиста. Таков итог конкурса «Золотая литера».
Победителей определили в 23 номинациях.
Уже традиционно первенство среди мастеров слова проводится в День печати. Между тем, этот праздник отмечали и на выставке «СМИ в Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Даже в праздник она за рабочим столом. На своем месте Людмила Габасова уже 15 лет. Конек журналиста «социалка», поэтому лучший обозреватель – а именно в этой номинации выиграла номинант – как никто другой знает, чем живет «Беларусь сегодня».
Людмила Габасова, редактор отдела социальных проблем газеты «СБ. Беларусь сегодня»:
Я считаю, что главная миссия журналиста (любого, и в нашей стране, и за рубежом) – помогать людям.
Если наши публикации не делают мир чуточку лучше – все бессмысленно.
Объявляли победителей в 23 номинациях. Отдельно за лучшие материалы: спорт, культура, экономика и политика. И персонально: лучший репортер, обозреватель, фотокор. Такое признание, говорят журналисты, льстит, ведь «Золоту литеру» дают раз в жизни.
Марианна Щеткина, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Нигде так не видна роль журналиста, его личность, как в том материале, который он публикует. Самое главное сегодня – достоверность и актуальность. Информация из уст журналиста все равно немного субъективна.
Это совершенно очевидно и правильно, потому что человек преломляет события через себя. Но это должна быть правда.
Между тем, День печати вовсю праздновали на выставке «СМИ в Беларуси». Форум продолжает свою работу. Здесь и пресс-диалоги, и презентации проектов, и онлайн-конференции, и фотозоны. Всего порядка 50 мероприятий.
Дмитрий Боярович, СТВ:
Сейчас информационные технологии настолько плотно вошли в медиа-пространство Беларуси, что мы порой даже не замечаем всех преимуществ традиционных СМИ. Например, газета, которую можно в любой момент открыть, полистать и даже ощутить запах типографской краски. Наверное, с этим удовольствием мало что может сравниться.
С этим согласна и Ольга Петровна. Главный редактор Ляховичской газеты на выставку привезла собственный сборник стихов. Говорит, у поэзии в региональной прессе (или, если хотите, в прозе жизни) особое место.
Ольга Бородина, главный редактор газеты «Ляхавицки весник»:
У нас достаточно высокая плотность издания: на 1000 населения больше 200 экземпляров. Пишем не только о жизни нашего района, но и Брестчины, страны.
Гомельская область привезла выставку ретро-техники.
Здесь и фотоаппараты, и печатные машинки. Этим пользовались реальные журналисты в ХХ веке.
Павел Борисов, главный специалист отдела по работе со СМИ Главного управления идеологической работы Гомельского областного исполнительного комитета:
Мы каждый год стараемся чем-то удивлять наших посетителей, этот – не исключение. У нашей областной газеты «Гомельская правда» не так давно был юбилей – 100 лет. Поэтому часть экспозиции мы отдали этой замечательной газете.
6 апреля у выставки последний день работы, его посвятят детской и студенческой журналистике.
Гостям предложат собрать макет БелАЭС, принять участие в литературном мастер-классе и многое другое. Форум будет работать до 14:00.