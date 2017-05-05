Если наши публикации не делает мир чуточку лучше – все бессмысленно: итоги «Золотой литеры-2017»

Новости Беларуси. Лучшими газетными репортерами страны стали сразу четыре журналиста. Таков итог конкурса «Золотая литера».

Победителей определили в 23 номинациях.

Уже традиционно первенство среди мастеров слова проводится в День печати. Между тем, этот праздник отмечали и на выставке «СМИ в Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Даже в праздник она за рабочим столом. На своем месте Людмила Габасова уже 15 лет. Конек журналиста «социалка», поэтому лучший обозреватель – а именно в этой номинации выиграла номинант – как никто другой знает, чем живет «Беларусь сегодня».

Людмила Габасова, редактор отдела социальных проблем газеты «СБ. Беларусь сегодня»:

Я считаю, что главная миссия журналиста (любого, и в нашей стране, и за рубежом) – помогать людям.

Если наши публикации не делают мир чуточку лучше – все бессмысленно.

Объявляли победителей в 23 номинациях. Отдельно за лучшие материалы: спорт, культура, экономика и политика. И персонально: лучший репортер, обозреватель, фотокор. Такое признание, говорят журналисты, льстит, ведь «Золоту литеру» дают раз в жизни.