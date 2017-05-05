Конечно страшно, очень страшно – это война: памяти ветерана Николай Подшиваленко

Новости Беларуси. С 5 мая мы начинаем цикл сюжетов, посвященных тем, кто ковал великую Победу. О тех, кто еще с нами, и о тех, кого уже рядом нет. Могилевчанин Николай Подшиваленко ушел из жизни в 2015 году, но оставил о себе большую память.

В годы Великой Отечественной он воевал в составе разведывательно-диверсионного отряда на территории Витебской области.

Наводил ужас на фашистов – уничтожал врага, пускал под откосы немецкие эшелоны, организовывал партизанское движение. Парню тогда не было и 20. Об истории человека с долгой, трудной и интересной жизнью в программе Новости «24 часа» на СТВ.