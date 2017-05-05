Конечно страшно, очень страшно – это война: памяти ветерана Николай Подшиваленко
Новости Беларуси. С 5 мая мы начинаем цикл сюжетов, посвященных тем, кто ковал великую Победу. О тех, кто еще с нами, и о тех, кого уже рядом нет. Могилевчанин Николай Подшиваленко ушел из жизни в 2015 году, но оставил о себе большую память.
В годы Великой Отечественной он воевал в составе разведывательно-диверсионного отряда на территории Витебской области.
Наводил ужас на фашистов – уничтожал врага, пускал под откосы немецкие эшелоны, организовывал партизанское движение. Парню тогда не было и 20. Об истории человека с долгой, трудной и интересной жизнью в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юрий Прокопенко, СТВ:
Николай Иванович Подшиваленко – это имя в Могилеве известно если не всем, то очень многим. Знал его лично и я.
Начало войны Николай Подшиваленко встретил в Москве. С первых дней 17-летний юноша пошел в добровольцы
– тушил зажигательные бомбы, строил оборонительные сооружения.
Николай Борисенко, историк, писатель:
Его сначала не хотели брать, побаивались, все-таки возраст несерьезный. Но потом, когда он потом после выполнения первых заданий зарекомендовал себя и показал очень смышленым, любознательным и полезным для дела отряда бойцом, его зачислили.
Два с половиной года отряд «Боевой» работал в Витебской области, в самом тылу врага.
Бойцы пускали под откос эшелоны, подрывали мосты, уничтожали танки, разгромили два гарнизона немецких войск. А еще собирали ценную развединформацию и организовывали в белорусских лесах партизанское движение. Вот цитата из статьи напечатанной в одной из военных газет в 1943 году:
Галина Подшиваленко, дочь Николая Подшиваленко:
Мальчишка, 17 лет. Надо было перейти через озеро и в это время началась такая бомбежка. Зима, холодные такие… Я спрашивала: «Папа, страшно было?». Он говорил: «Конечно страшно. Очень страшно – это война».
В фотоальбоме в основном послевоенные снимки. На них – карьера от лейтенанта до полковника и много фото со спортивных арен. Николай Подшиваленко играл в футбол, хоккей, тренировал, был судьей всесоюзного уровня.
В Могилеве и сейчас проводится турнир по футболу в его честь.
Евгений Коваленок, председатель Могилевского областного Совета ветеранов органов внутренних дел:
УВД Могилевского облисполкома и Совет ветеранов выступили с ходатайством перед горисполкомом о
названии или переименовании одной из улиц города Могилева именем Подшиваленко Николая Ивановича за его заслуги перед городом.
Николая Подшиваленко не стало в июле 2015, он ушел на 91 году жизни. Музей милиции тоже создавался по его инициативе и с его участием. А сейчас здесь нашлось место и наградам героя.