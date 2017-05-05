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«Туристическую отрасль хотите развивать? Уберите страховки для иностранцев, которые они платят в аэропорту»

05 мая 2017 18:48
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Новости Беларуси. Как помочь белорусским бизнесменам, рассказали в программе «Открытый разговор».

Виктор Маргелов, сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства:
Сначала нужно реализовать базовые условия для развития бизнеса. Вот декрет и пакет документов частично решают этот вопрос, но ещё не полностью.

Нужно реализовать дальше специальные отраслевые условия для развития бизнеса.

Например, туристическую отрасль хотите развивать? Пожалуйста, тогда уберите страховки для иностранных граждан, которые они платят в аэропорту, и которые ничего, оказывается, не значат. Третье: нужны комплексные программы, комплексные, как «планы Маршалла», в своё время в Европе были – развития различных направлений бизнеса. 

Бизнес в Беларуси – как упростить условия: «Открытый разговор»

# общество # Бизнес в Беларуси # Виктор Маргелов

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