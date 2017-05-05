«Туристическую отрасль хотите развивать? Уберите страховки для иностранцев, которые они платят в аэропорту»

Новости Беларуси. Как помочь белорусским бизнесменам, рассказали в программе «Открытый разговор».

Виктор Маргелов, сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства:

Сначала нужно реализовать базовые условия для развития бизнеса. Вот декрет и пакет документов частично решают этот вопрос, но ещё не полностью.

Нужно реализовать дальше специальные отраслевые условия для развития бизнеса.

Например, туристическую отрасль хотите развивать? Пожалуйста, тогда уберите страховки для иностранных граждан, которые они платят в аэропорту, и которые ничего, оказывается, не значат. Третье: нужны комплексные программы, комплексные, как «планы Маршалла», в своё время в Европе были – развития различных направлений бизнеса.