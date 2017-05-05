«Заменить саморегулированием, чтобы бизнес сам друг за другом смотрел». Нужны ли госпроверки?

Новости Беларуси. Как наилучшим образом контролировать правильное ведение бизнеса, рассказали в программе «Открытый разговор».

Илона Волынец, СТВ:

На фоне либерализации государство обещает сократить количество проверок. Но, при этом, ответственность будет нести руководитель. Как вы к этому относитесь?

Виктор Маргелов, сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства:

Действительно, количество проверок мы видим, особенно, в ближайший год снизится. Особенно с тем, что мораторий будет до конца года объявлен на так называемые плановые проверки. Но в этом есть и опасность, что мы не сделали механизм защитный – как сделать, чтобы в условиях, когда нет проверок, выполнялось действующее законодательство? Мы предлагаем, что нужно государственное регулирование на этом этапе заменить саморегулированием. Чтобы бизнес сам друг за другом смотрел.

Это, во-первых, дёшево, а, во-вторых, безопасно.

Потому что штрафовать-то никто не будет на сумасшедшие, как говорится, суммы. Но пока этот вопрос тоже не получает, так скажем, большого одобрения со стороны государственных органов.

Евгений Клементёнок, заместитель председателя республиканского совета Белорусского профсоюза работников предпринимательства «Садружнасць»:

Всё, таки, проверки должны носить, в большей степени, предупредительный характер. То есть, выявить нарушения, указать их.

Может быть, потом отследить: исправил-не исправил.

Спустя какое-то время посмотреть результат работы. Ну, не исправил – уже да, как говорится, сам виноват.

Виктор Маргелов, сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства:

Есть нарушения, которые несут непосредственную угрозу жизни, здоровью граждан, или государству, и те, которые не несут, несут потенциальную угрозу – это все остальные. Поэтому нужно, очень важно отделять первое от второго. Если это – первый, то здесь государство, в общем-то, вправе поступать достаточно жёстко, потому что или взорваться что-то может, или вот съел – и отравился. Но во всех остальных случаях нужно поступать максимально гибко.