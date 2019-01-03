«Если наши люди могут делать такие вещи, значит, умеют всё!» Эйсмонт показала панно, подаренное Президенту на Оршанском льнокомбинате

Льняная перезагрузка. Как удержаться на плаву и закрепиться на мировом рынке. Важнейшая для белорусской экономики отрасль на личном контроле Президента.

Оршанский льнокомбинат – уникальное предприятие, одно из немногих в мире, где работает полный цикл производства натуральных тканей, рассказали в фильме «Наш 2018-ый» .

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:

Это панно подарили на Оршанском льнокомбинате. Лён – это такая, конечно, для нас, с одной стороны, если на таком эмоциональном уровне – культура родная, символичная, с другой стороны, она же – культура стратегическая, она же – культура политическая. И вот в этом панно…

Наверное, поэтому оно так понравилось Президенту, в нём соединено вот это всё.

Если люди, наши люди своими руками из пряжи Оршанского льнокомбината могут делать такие вещи, то значит, что они умеют всё!