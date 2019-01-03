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«Если наши люди могут делать такие вещи, значит, умеют всё!» Эйсмонт показала панно, подаренное Президенту на Оршанском льнокомбинате

03 января 2019 14:36
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Льняная перезагрузка. Как удержаться на плаву и закрепиться на мировом рынке. Важнейшая для белорусской экономики отрасль на личном контроле Президента.

«Если наши люди могут делать такие вещи, значит, умеют всё!» Эйсмонт показала панно, подаренное Президенту на Оршанском льнокомбинате-1

Оршанский льнокомбинат – уникальное предприятие, одно из немногих в мире, где работает полный цикл производства натуральных тканей, рассказали в фильме «Наш 2018-ый».

«Если наши люди могут делать такие вещи, значит, умеют всё!» Эйсмонт показала панно, подаренное Президенту на Оршанском льнокомбинате-4

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:
Это панно подарили на Оршанском льнокомбинате. Лён – это такая, конечно, для нас, с одной стороны, если на таком эмоциональном уровне – культура родная, символичная, с другой стороны, она же – культура стратегическая, она же – культура политическая. И вот в этом панно…

Наверное, поэтому оно так понравилось Президенту, в нём соединено вот это всё.

Если люди, наши люди своими руками из пряжи Оршанского льнокомбината могут делать такие вещи, то значит, что они умеют всё!

«Если наши люди могут делать такие вещи, значит, умеют всё!» Эйсмонт показала панно, подаренное Президенту на Оршанском льнокомбинате-7

# Государственная политика # общество # Наталья Эйсмонт

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