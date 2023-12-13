Избирательная кампания в Беларуси приближается к следующему этапу

Подготовка к единому дню голосования в Беларуси идет в соответствии с календарным планом. Избирательная кампания приближается к следующему этапу. Уже с 17 декабря начнется сбор подписей по выдвижению кандидатов в депутаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этап продлится почти месяц и завершится 15 января. Выдвигать кандидатов в народные избранники имеют право зарегистрированные в стране политические партии, а также трудовые коллективы и граждане. Избирательный процесс на местах будут организовывать территориальные и окружные избиркомы. Они уже сформированы. В состав вошли 9 459 человек. До единого дня голосования остается чуть больше 2 месяцев. Он пройдет в последнее воскресенье февраля следующего года.