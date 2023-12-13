Прямой эфир

Избирательная кампания в Беларуси приближается к следующему этапу

13 декабря 2023 10:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Подготовка к единому дню голосования в Беларуси идет в соответствии с календарным планом. Избирательная кампания приближается к следующему этапу. Уже с 17 декабря начнется сбор подписей по выдвижению кандидатов в депутаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Избирательная кампания в Беларуси приближается к следующему этапу-1

Этап продлится почти месяц и завершится 15 января. Выдвигать кандидатов в народные избранники имеют право зарегистрированные в стране политические партии, а также трудовые коллективы и граждане. Избирательный процесс на местах будут организовывать территориальные и окружные избиркомы. Они уже сформированы. В состав вошли 9 459 человек. До единого дня голосования остается чуть больше 2 месяцев. Он пройдет в последнее воскресенье февраля следующего года.

Избирательная кампания в Беларуси приближается к следующему этапу-4

Белорусам предстоит выбрать депутатов всех уровней – от сельских советов до Палаты представителей. Затем будет сформирован Совет Республики и начнется выдвижение кандидатов во Всебелорусское народное собрание.

# Выборы в Беларуси # общество

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси растёт уровень удовлетворённости социальной сферой
13 декабря 2023 10:39

В Беларуси растёт уровень удовлетворённости социальной сферой

Колка дров, покупка продуктов, уборка снега. Вот как в Беларуси помогают одиноким пенсионерам
13 декабря 2023 09:58

Колка дров, покупка продуктов, уборка снега. Вот как в Беларуси помогают одиноким пенсионерам

Один из знаковых музыкальных проектов. Чем удивляет Рождественский оперный форум в Минске в 2023 году?
13 декабря 2023 09:28

Один из знаковых музыкальных проектов. Чем удивляет Рождественский оперный форум в Минске в 2023 году?