Новогодний квест с призами организовали в Минске. Узнали, как поучаствовать

Более 250 мероприятий, 27 елей и около полутысячи световых композиций. Новый год в Минске! В программе «Большой город» на СТВ рассказали о самых красивых локациях и самых интересных городских мероприятиях в период с 15 декабря по 15 января.

Диана Головач, корреспондент:

Дворец спорта – именно эта локация станет эпицентром столичных новогодних мероприятий. Совсем скоро здесь появятся креативные елки, а в конце декабря можно будет получить подарки. 16 декабря на площадке у Дворца спорта стартует новогодняя выставка «Елки нашего города». На протяжении 9 дней минчанам и гостям столицы презентуют одну креативную елку. Их создатели – предприятия Минска.

В этом году к новогодним праздникам жителям и гостям столицы приготовили приятный сюрприз – увлекательный квест «Вместе с Минском в 2024 год». Желающим поучаствовать до 7 января нужно посетить городские площадки, включенные в интерактивную карту, и получить подарок от Деда Мороза. Диана Головач:

Квест стартует 23 декабря, но уже очень хочется принять в нем участие. Чтобы найти интерактивную карту с предложенным маршрутом, нужно посетить сайт Мингорисполкома.

В интерактивной карте предложат 21 новогоднюю локацию. С какой начать, вы решаете сами. Каждый участник получит флаер, в нем должно быть не менее 10 отметок о прохождении столичных локаций. Можно получить и дополнительные баллы. Для этого надо разместить свои креативные фотографии с локацией в Instagram с хэштегом «Мой Минск».