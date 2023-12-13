Дополненная реальность у Дворца спорта. Рассказываем о самых интересных мероприятиях в центре Минска
Более 250 мероприятий, 27 елей и около полутысячи световых композиций. Новый год в Минске! В программе «Большой город» на СТВ рассказали о самых красивых локациях и самых интересных городских мероприятиях в период с 15 декабря по 15 января.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Расскажите об основных мероприятиях, которые пройдут в Минске в период новогодних праздников, ближе к Рождеству.
Светлана Силич, начальник отдела учреждений культуры управления культуры Мингорисполкома:
На площадке возле Дворца спорта ввиду того, что Беларусь богата традициями, сказочными персонажами, театрализованный перформанс «Цмок, который живет на крыше» – это красивая сказка о добре, дружбе, волшебстве накануне Нового года. Ежедневно на площадке оно будет проходить в вечернее время. Для жителей и гостей города будет организована такая интересная театрализованная программа.
Екатерина Забенько:
Расскажите о новых возможностях концертных площадок, в частности сцены.
Светлана Силич:
На площадке возле Верхнего города и Дворца спорта будут установлены яркие, красивые сценические комплексы. Они будут не только хорошо оформлены. Они будут очень техничны. Приоткрою небольшую завесу тайны – будут присутствовать эффекты дополненной реальности.
Екатерина Забенько:
Музеи тоже предлагают очень интересную новогоднюю программу. Куда посоветуете сходить?
Светлана Силич:
Музей истории Минска – уже стартовала выставка «Новый год в советском стиле», где мы возвращаемся к нашей истории и даем возможность детям увидеть тот Новый год, который был у их бабушек и дедушек, их родителей. Там собраны интересные игрушки того периода, подарки, которые дарили в советские времена. Много интересного.
280 км гирлянд и более 20 тыс. светящихся огоньков на елках. Как украсили Минск к Новому году? Читайте здесь.