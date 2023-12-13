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Дополненная реальность у Дворца спорта. Рассказываем о самых интересных мероприятиях в центре Минска

13 декабря 2023 11:49
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Более 250 мероприятий, 27 елей и около полутысячи световых композиций. Новый год в Минске! В программе «Большой город» на СТВ рассказали о самых красивых локациях и самых интересных городских мероприятиях в период с 15 декабря по 15 января.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Расскажите об основных мероприятиях, которые пройдут в Минске в период новогодних праздников, ближе к Рождеству.

Дополненная реальность у Дворца спорта. Рассказываем о самых интересных мероприятиях в центре Минска-1

Светлана Силич, начальник отдела учреждений культуры управления культуры Мингорисполкома:
На площадке возле Дворца спорта ввиду того, что Беларусь богата традициями, сказочными персонажами, театрализованный перформанс «Цмок, который живет на крыше» – это красивая сказка о добре, дружбе, волшебстве накануне Нового года. Ежедневно на площадке оно будет проходить в вечернее время. Для жителей и гостей города будет организована такая интересная театрализованная программа.

Екатерина Забенько:
Расскажите о новых возможностях концертных площадок, в частности сцены.

Светлана Силич:
На площадке возле Верхнего города и Дворца спорта будут установлены яркие, красивые сценические комплексы. Они будут не только хорошо оформлены. Они будут очень техничны. Приоткрою небольшую завесу тайны – будут присутствовать эффекты дополненной реальности.

Дополненная реальность у Дворца спорта. Рассказываем о самых интересных мероприятиях в центре Минска-4

Екатерина Забенько:
Музеи тоже предлагают очень интересную новогоднюю программу. Куда посоветуете сходить?

Светлана Силич:
Музей истории Минска – уже стартовала выставка «Новый год в советском стиле», где мы возвращаемся к нашей истории и даем возможность детям увидеть тот Новый год, который был у их бабушек и дедушек, их родителей. Там собраны интересные игрушки того периода, подарки, которые дарили в советские времена. Много интересного.

280 км гирлянд и более 20 тыс. светящихся огоньков на елках. Как украсили Минск к Новому году? Читайте здесь.

# Новый год # общество

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