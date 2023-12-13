Дополненная реальность у Дворца спорта. Рассказываем о самых интересных мероприятиях в центре Минска

Более 250 мероприятий, 27 елей и около полутысячи световых композиций. Новый год в Минске! В программе «Большой город» на СТВ рассказали о самых красивых локациях и самых интересных городских мероприятиях в период с 15 декабря по 15 января. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Расскажите об основных мероприятиях, которые пройдут в Минске в период новогодних праздников, ближе к Рождеству.

Светлана Силич, начальник отдела учреждений культуры управления культуры Мингорисполкома:

На площадке возле Дворца спорта ввиду того, что Беларусь богата традициями, сказочными персонажами, театрализованный перформанс «Цмок, который живет на крыше» – это красивая сказка о добре, дружбе, волшебстве накануне Нового года. Ежедневно на площадке оно будет проходить в вечернее время. Для жителей и гостей города будет организована такая интересная театрализованная программа. Екатерина Забенько:

Расскажите о новых возможностях концертных площадок, в частности сцены. Светлана Силич:

На площадке возле Верхнего города и Дворца спорта будут установлены яркие, красивые сценические комплексы. Они будут не только хорошо оформлены. Они будут очень техничны. Приоткрою небольшую завесу тайны – будут присутствовать эффекты дополненной реальности.