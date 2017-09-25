Продукты питания, детская одежда и обувь, технические средства: Беларусь отправила в Сирию гуманитарную помощь

Новости Беларуси. 25 сентября на станции Колядичи груз поместили в контейнеры: продукты питания, детская одежда и обувь, а также технические средства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это уже третья гуманитарная акция Беларуси, адресованная Сирии.
На этот раз груз поездом доставят в литовский порт Клайпеда, а затем по морю в сирийскую Латакию.
Александр Худолеев, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:
В течение месяца планируется доставить гуманитарный груз в порт Латакия Сирийской Арабской Республики. Впоследствии он будет распределен среди населения. Министерство по чрезвычайным ситуациям более 50 раз осуществляло доставку гуманитарного груза в разные страны и имеет, соответственно, достаточно большой опыт. Кроме того, в состав гуманитарного груза вошли три самосвала, которые будут доставлены в течение чуть более месяца. Отгрузка будет осуществлена в ближайшее время, непосредственно с завода МАЗ.
Общая стоимость груза – около 500 тысяч рублей.
Его доставят в лагеря беженцев, детские приюты и больницы. Отметим, в Беларуси поддерживают Сирию на международной арене в борьбе с терроризмом. Мирное небо мы готовы показывать в том числе сирийским детям: для них белорусский Президент поручил разработать программу отдыха, лечения и учебы в нашей стране.