Продукты питания, детская одежда и обувь, технические средства: Беларусь отправила в Сирию гуманитарную помощь

Новости Беларуси. 25 сентября на станции Колядичи груз поместили в контейнеры: продукты питания, детская одежда и обувь, а также технические средства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это уже третья гуманитарная акция Беларуси, адресованная Сирии.

На этот раз груз поездом доставят в литовский порт Клайпеда, а затем по морю в сирийскую Латакию.