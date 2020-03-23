«Если есть эффективность, тогда не надо систему ломать». Президент принял с докладом Андрея Шведа
Новости Беларуси. Улучшение экспертной работы, повышение качества и оперативности исследований. Президент принял с докладом главу комитета судебных экспертиз Андрея Шведа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ведомство создавалось фактически с нуля. До его образования в Беларуси не была налажена системная работа по многим видам исследований, не хватало и необходимых приборов.
Александр Лукашенко в первую очередь поинтересовался, удалось ли нам создать эту систему, и насколько она эффективна?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Готов выслушать ваш доклад по совершенствованию системы судебно-медицинской экспертизы. Меня интересует тот уровень, на который мы вышли, особенно по сравнению с Россией и другими государствами. Как взаимодействие в этом плане с международными экспертными группами, криминалистами, вашими коллегами?
Мы поставили перед собой задачу выйти на более высокий уровень в экспертной деятельности по всем направлениям, по всем видам преступлений. Удалось ли нам эту систему создать, способна ли она независимо, как сейчас, существовать? Потому что предложений много: опять ее подчинить, переподчинить. Я не склонен к этому, но должен быть прогресс. Если есть эффективность, тогда не надо систему ломать и трогать.
Комитет судебных экспертиз образован в 2013 году согласно указу Президента. С тех пор ведомство, по словам Андрея Шведа, всесторонне развивается, осваивает новые виды экспертиз, укрепляет материально-техническую базу.
За это время существенно возросла оперативность исследований – большинство экспертиз проводят в срок до 30 суток, а качество исследований с каждым годом увеличивается. Ведомство без преувеличения является лучшим на постсоветском пространстве.
Андрей Швед, председатель комитета судебных экспертиз Беларуси:
У нас создана уникальная, высокоэффективная система судебно-экспертного обеспечения правосудия, не имеющая аналогов. Ее эффективность сегодня подтверждается не только результатами работы, не только тем, что коллеги из правоохранительных органов все больше и чаще обращаются к нам за помощью, но и мнением многих иностранных специалистов, которые все чаще приезжают к нам, в том числе поучиться нашему опыту. Только в прошлом году у нас прошли обучение более 20 групп иностранных специалистов, чего раньше не было. Задел очень большой, интерес очень большой, в десятки раз выросло количество посещений иностранных делегаций, которые приезжают познакомиться с нашим опытом по многим направлениям.
В 2019 году в комитете судебных экспертиз провели 284 тысячи исследований. Почти 93% из них – для подразделений Следственного комитета и органов внутренних дел.