«Если есть эффективность, тогда не надо систему ломать». Президент принял с докладом Андрея Шведа

Ведомство создавалось фактически с нуля. До его образования в Беларуси не была налажена системная работа по многим видам исследований, не хватало и необходимых приборов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Готов выслушать ваш доклад по совершенствованию системы судебно-медицинской экспертизы. Меня интересует тот уровень, на который мы вышли, особенно по сравнению с Россией и другими государствами. Как взаимодействие в этом плане с международными экспертными группами, криминалистами, вашими коллегами?

Мы поставили перед собой задачу выйти на более высокий уровень в экспертной деятельности по всем направлениям, по всем видам преступлений. Удалось ли нам эту систему создать, способна ли она независимо, как сейчас, существовать? Потому что предложений много: опять ее подчинить, переподчинить. Я не склонен к этому, но должен быть прогресс. Если есть эффективность, тогда не надо систему ломать и трогать.