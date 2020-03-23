Затягивание ремонта, пьянство на рабочем месте. Около 700 нарушений выявлено при проверке сельхозорганизаций Витебской области

Новости Беларуси. Избежать проблемных ситуаций и быть максимально подготовленными к началу посевной. Накануне весенней кампании правоохранители проверили все сельхозорганизации Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Избежать проблемных ситуаций и быть максимально подготовленными к началу посевной. Накануне весенней кампании правоохранители проверили все сельхозорганизации Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Выявлено около 700 нарушений. Это в полтора раза меньше, чем в 2019-м.
Необоснованное затягивание сроков ремонта, нахождение на рабочем месте в нетрезвом виде – особенно актуально для сторожей, – отсутствие должного контроля со стороны отдельных руководителей.
Проверено без малого 30 тысяч единиц техники, она готова на 95 %. В целом, предпосевная картина региона не вызывает тревоги.
Роман Хашковский, заместитель директора по механизации хозяйства «Мазоловогаз»:
На каждой единице техники у нас установлена навигация. Мы следим за техникой в любой момент времени. От того времени, когда она выехала на линию и до возвращения. Смотрим, следим, согласно ли маршруту она ездит, либо куда-то отклоняется.
Дмитрий Изобов, заведующий ремонтной мастерской хозяйства «Ольговское»:
90 % машинно-тракторный парк нашего отделения готов к выходу к посевной. Пройден техосмотр на тракторной технике, установлены светоотражающие элементы, мигалки.
Из нововведений. Тракторы оборудуют оранжевыми проблесковыми маячками, такими как на дорожных машинах.
С 2020 года это обязательное условие. Обозначают светоотражающими элементами навесные агрегаты. Сотрудники ГАИ в этом году, как и прежде, будут оказывать помощь при передвижении габаритной техники по автодорогам региона. К посевным работам Витебская область, по традиции, приступает позже других. Если позволит погода, техника начнёт выходить в поля уже на этой неделе.