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Затягивание ремонта, пьянство на рабочем месте. Около 700 нарушений выявлено при проверке сельхозорганизаций Витебской области

23 марта 2020 09:54
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Новости Беларуси. Избежать проблемных ситуаций и быть максимально подготовленными к началу посевной. Накануне весенней кампании правоохранители проверили все сельхозорганизации Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Затягивание ремонта, пьянство на рабочем месте. Около 700 нарушений выявлено при проверке сельхозорганизаций Витебской области-1



Выявлено около 700 нарушений. Это в полтора раза меньше, чем в 2019-м.

Необоснованное затягивание сроков ремонта, нахождение на рабочем месте в нетрезвом виде – особенно актуально для сторожей, – отсутствие должного контроля со стороны отдельных руководителей.   

Затягивание ремонта, пьянство на рабочем месте. Около 700 нарушений выявлено при проверке сельхозорганизаций Витебской области-4

Проверено без малого 30 тысяч единиц техники, она готова на 95 %. В целом, предпосевная картина региона не вызывает тревоги.   

Затягивание ремонта, пьянство на рабочем месте. Около 700 нарушений выявлено при проверке сельхозорганизаций Витебской области-7

Роман Хашковский, заместитель директора по механизации хозяйства «Мазоловогаз»:   
На каждой единице техники у нас установлена навигация. Мы следим за техникой в любой момент времени. От того времени, когда она выехала на линию и до возвращения. Смотрим, следим, согласно ли маршруту она ездит, либо куда-то отклоняется.   

Затягивание ремонта, пьянство на рабочем месте. Около 700 нарушений выявлено при проверке сельхозорганизаций Витебской области-10

Дмитрий Изобов, заведующий ремонтной мастерской хозяйства «Ольговское»:   
90 % машинно-тракторный парк нашего отделения готов к выходу к посевной. Пройден техосмотр на тракторной технике, установлены светоотражающие элементы, мигалки.   

Затягивание ремонта, пьянство на рабочем месте. Около 700 нарушений выявлено при проверке сельхозорганизаций Витебской области-13

Из нововведений. Тракторы оборудуют оранжевыми проблесковыми маячками, такими как на дорожных машинах.

С 2020 года это обязательное условие. Обозначают светоотражающими элементами навесные агрегаты. Сотрудники ГАИ в этом году, как и прежде, будут оказывать помощь при передвижении габаритной техники по автодорогам региона. К посевным работам Витебская область, по традиции, приступает позже других. Если позволит погода, техника начнёт выходить в поля уже на этой неделе.  

# Сельское хозяйство # общество # Роман Хашковский # Дмитрий Изобов # Фотофакт

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