Затягивание ремонта, пьянство на рабочем месте. Около 700 нарушений выявлено при проверке сельхозорганизаций Витебской области

Новости Беларуси. Избежать проблемных ситуаций и быть максимально подготовленными к началу посевной. Накануне весенней кампании правоохранители проверили все сельхозорганизации Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Выявлено около 700 нарушений. Это в полтора раза меньше, чем в 2019-м.

Необоснованное затягивание сроков ремонта, нахождение на рабочем месте в нетрезвом виде – особенно актуально для сторожей, – отсутствие должного контроля со стороны отдельных руководителей.

Проверено без малого 30 тысяч единиц техники, она готова на 95 %. В целом, предпосевная картина региона не вызывает тревоги.

Роман Хашковский, заместитель директора по механизации хозяйства «Мазоловогаз»:

На каждой единице техники у нас установлена навигация. Мы следим за техникой в любой момент времени. От того времени, когда она выехала на линию и до возвращения. Смотрим, следим, согласно ли маршруту она ездит, либо куда-то отклоняется.

Дмитрий Изобов, заведующий ремонтной мастерской хозяйства «Ольговское»:

90 % машинно-тракторный парк нашего отделения готов к выходу к посевной. Пройден техосмотр на тракторной технике, установлены светоотражающие элементы, мигалки.