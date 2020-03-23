Александр Лукашенко принял с докладом председателя ГКСЭ Андрея Шведа

Новости Беларуси. 23 марта Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом председателя Государственного комитета судебных экспертиз Андрея Шведа, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Готов выслушать ваш доклад по совершенствованию системы судебно-медицинской экспертизы. Меня интересует тот уровень, на который мы вышли, особенно по сравнению с Россией и другими государствами. Как взаимодействие в этом плане с международными экспертными группами, криминалистами?

Президент напомнил, что Государственный комитет судебных экспертиз создавался фактически с нуля. До его образования в стране не была налажена системная работа по многим видам исследований, не хватало и необходимых приборов.

Александр Лукашенко:

Мы поставили перед собой задачу выйти на более высокий уровень в экспертной деятельности по всем направлениям, по всем видам преступлений. Удалось ли нам эту систему создать, способна ли она независимо, как сейчас, существовать? Потому что предложений много: опять ее подчинить, переподчинить. Я не склонен к этому, но должен быть прогресс. Если есть эффективность, тогда не надо ломать.

Андрей Швед отметил, что с момента образования ГКСЭ прошло семь лет. По его словам, белорусская система судебных экспертиз уникальная и независимая, самая лучшая на постсоветском пространстве.

«Каждый год мы развиваемся, что-то совершенствуем», – добавил председатель ГКСЭ.

Государственный комитет судебных экспертиз в 2019 году провел почти 284 тыс. исследований. Преобладающие экспертизы – медицинские (более 59%), криминалистические (18,5%) и психиатрические (10,3%). Больше всего ГКСЭ проведено исследований для подразделений Следственного комитета и органов внутренних дел – 62,8% и 30,5% от всех экспертиз соответственно.

В 2018-2019 годах Государственный комитет судебных экспертиз стал проводить новые виды исследований: лингвистические (по материалам, связанным с оскорблением, проявлением экстремизма, и иным случаям, где требуется толкование текста), культурологические (позволяющие отнести материалы к числу порнографических, решить вопрос о возрасте лица на изображении), геммологические (на предмет отнесения камней к группе драгоценных и определения их характеристик), продуктов выстрела (позволяющие ответить на вопросы о его обстоятельствах).

Ведомством фактически создана трехуровневая система проведения технических экспертиз. Это позволило организовать в областях и Минске работу по фоноскопическим, экономическим, строительно-техническим, товароведческим экспертизам и исследованиям радиоэлектронных устройств, решить вопрос с проведением некоторых экспертиз в наиболее крупных районных отделах.

Ранее такие исследования проводили, как правило, на уровне центральных аппаратов ведомств, на базе которых образован Государственный комитет, и численность самих экспертов была крайне мала. Из-за этого, например, строительно-технические и экономические экспертизы проводились до полутора лет, компьютерно-технические – от полугода до года, товароведческие – до пяти месяцев.

Одним из важнейших направлений работы экспертов является проведение исследований наркотиков. В 2019 году проведено более 9,6 тыс. таких экспертиз, более 30% из них – в течение 30-40 минут. С момента образования ГКСЭ по его инициативе установлен государственный контроль над оборотом 225 новых особо опасных психотропных веществ. В результате, начиная со второй половины 2014 года, в стране не зафиксировано фактов незаконного оборота неподконтрольных веществ.