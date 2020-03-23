В вузах Беларуси из-за коронавируса изменили начало пар

Новости Беларуси. Столичные вузы усиливают меры профилактики, чтобы не допустить распространения коронавируса. С 23 марта учебный процесс будет проходить по новому расписанию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Столичные вузы усиливают меры профилактики, чтобы не допустить распространения коронавируса. С 23 марта учебный процесс будет проходить по новому расписанию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для большинства студентов начало занятий перенесли на более позднее время. Для того, чтобы утром не было скопления людей, когда минчане добираются на работу. Некоторые университеты перевели лекции в дистанционный режим. А вот научные конференции перенесли на осень или в онлайн-режим.
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Скорректировали график и транспортники. Чтобы развести потоки студентов и работающих, утренний час пик в общественном транспорте продлили до 10 часов. Изменения затронули 278 маршрутов, а также метро.