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В вузах Беларуси из-за коронавируса изменили начало пар

23 марта 2020 08:48
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Новости Беларуси. Столичные вузы усиливают меры профилактики, чтобы не допустить распространения коронавируса. С 23 марта учебный процесс будет проходить по новому расписанию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В вузах Беларуси из-за коронавируса изменили начало пар-1



Для большинства студентов начало занятий перенесли на более позднее время. Для того, чтобы утром не было скопления людей, когда минчане добираются на работу. Некоторые университеты перевели лекции в дистанционный режим. А вот научные конференции перенесли на осень или в онлайн-режим.

В вузах Беларуси из-за коронавируса изменили начало пар-3

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Скорректировали график и транспортники. Чтобы развести потоки студентов и работающих, утренний час пик в общественном транспорте продлили до 10 часов. Изменения затронули 278 маршрутов, а также метро.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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