Дмитрий Пиневич: мы работаем системно на рынке, чтобы он оставался насыщенным медикаментами

Новости Беларуси. Минздрав ожидает третью волну COVID-19 менее интенсивной, но многое зависит от заноса новых штаммов. Об этом 24 февраля заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич на заседании итоговой коллегии ведомства. К разговору подключились 20 коллективов, в том числе из регионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:

Мы работаем системно на рынке с целью того, чтобы рынок оставался насыщенным медикаментами. Более того, были решены проблемы с тем, чтобы диспаритет цен вне наших границ и у нас исчезал. Поэтому мы приняли целый ряд, с нашей точки зрения, основополагающих структурных изменений, которые будут играть вдолгую. Это упрощение регистрации, это разрешение торговли медикаментами с интернет-площадок, это расширение безрецептурного отпуска лекарственных препаратов. Я хочу сказать, что рынок лекарственных средств устойчивый в Республике Беларусь, он развивается.