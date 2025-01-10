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Разрабатываем пассажирскую технику своими силами – гендиректор МАЗ о белорусском технологическом суверенитете

10 января 2025 16:24
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Кто хотел белорусов видеть прислугой? Благодаря кому страна сохранила свою промышленность и почему ее не сломило санкционное давление Запада? Смотрите в 13-м выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ.

Разрабатываем пассажирскую технику своими силами – гендиректор МАЗ о белорусском технологическом суверенитете-2

Валерий Иванкович, генеральный директор ОАО «Минский автомобильный завод»:
Сейчас такое модное слово – «технологический суверенитет». За 30 лет работы выросла конструкторская школа, технологическая школа, появились все виды пассажирской техники: городской автобус, пригородный автобус, междугородний автобус, троллейбус, электробус – это все то, что мы разрабатываем своими силами, своими знаниями, своим умением и своими техническими возможностями, со своей конструкторской документацией, что немаловажно.

Подробнее в видео.

# ОАО «Минский автомобильный завод»

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