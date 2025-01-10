Действительно ли в сутках не 24 часа, а 18? Психолог рассказала, почему время течёт быстрее

Сегодня со временем творится что-то неладное. Кажется, что дни сменяют друг друга со скоростью света. Некоторые полагают, что сутки стали короче, именно поэтому сегодня люди ничего не успевают, сообщили в программе «В поисках истины» на СТВ.

Тамара Давидович, психолог:

Ощущение времени точно ускорилось, количество информации стало колоссально больше, даже за последние 30 лет. Если раньше вам, чтобы почитать новости, нужна была газета или компьютер с интернетом, который был далеко не в каждом доме, сейчас у вас новости в телефоне.

Любая информация, количество информации, колоссальное количество информации человек обрабатывает ежедневно. Именно поэтому мы можем говорить не только про сон, но и про отдых, на который время люди не хотят уделять.

Активно распространяется теория, которая гласит, что в реальности теперь в сутках не 24 часа, а 18! Выходит, что каждый день мы недополучаем около 6 часов, и именно поэтому нам постоянно не хватает времени, ведь дни летят в ускоренном режиме.