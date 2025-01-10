Прямой эфир

Действительно ли в сутках не 24 часа, а 18? Психолог рассказала, почему время течёт быстрее

10 января 2025 16:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сегодня со временем творится что-то неладное. Кажется, что дни сменяют друг друга со скоростью света. Некоторые полагают, что сутки стали короче, именно поэтому сегодня люди ничего не успевают, сообщили в программе «В поисках истины» на СТВ. 

Действительно ли в сутках не 24 часа, а 18? Психолог рассказала, почему время течёт быстрее-2

Тамара Давидович, психолог:
Ощущение времени точно ускорилось, количество информации стало колоссально больше, даже за последние 30 лет. Если раньше вам, чтобы почитать новости, нужна была газета или компьютер с интернетом, который был далеко не в каждом доме, сейчас у вас новости в телефоне. 

Любая информация, количество информации, колоссальное количество информации человек обрабатывает ежедневно. Именно поэтому мы можем говорить не только про сон, но и про отдых, на который время люди не хотят уделять. 

Активно распространяется теория, которая гласит, что в реальности теперь в сутках не 24 часа, а 18! Выходит, что каждый день мы недополучаем около 6 часов, и именно поэтому нам постоянно не хватает времени, ведь дни летят в ускоренном режиме. 

Подробности в видео

# Необычное

Другие новости рубрики

Все новости
Повелитель времени. Белорусский мастер создаёт деревянные часы без единой металлической детали
10 января 2025 16:22

Повелитель времени. Белорусский мастер создаёт деревянные часы без единой металлической детали

Бермудский треугольник – разлом времени? Узнали у эксперта, почему человек в некоторых местах чувствует прилив сил
10 января 2025 16:20

Бермудский треугольник – разлом времени? Узнали у эксперта, почему человек в некоторых местах чувствует прилив сил

Как формируется и на что тратится бюджет Минска? О важных нюансах рассказал депутат Мингорсовета
10 января 2025 14:59

Как формируется и на что тратится бюджет Минска? О важных нюансах рассказал депутат Мингорсовета