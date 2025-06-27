Сколько абитуриентов планируют принять колледжи Беларуси в 2025 году? Ответил депутат Мингорсовета

О профессиональном образовании, вступительной кампании и много другом поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ» на СТВ.

В студии – Георгий Козел, депутат Минского городского Совета депутатов.

Наталья Надольская, ведущая:

Сегодня у вас проходят перед глазами десятки, если не сотни будущих специалистов. Можете ли составить портрет абитуриента 2025 года? В чем отличие сегодняшних ребят? Знают ли они, как и почему делают свой выбор? Ведь все больше девятиклассников продолжают учебу именно в колледжах и лицеях.