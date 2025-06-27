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Сколько абитуриентов планируют принять колледжи Беларуси в 2025 году? Ответил депутат Мингорсовета

27 июня 2025 14:11
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О профессиональном образовании, вступительной кампании и много другом поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ» на СТВ.

В студии – Георгий Козел, депутат Минского городского Совета депутатов.

Наталья Надольская, ведущая:
Сегодня у вас проходят перед глазами десятки, если не сотни будущих специалистов. Можете ли составить портрет абитуриента 2025 года? В чем отличие сегодняшних ребят? Знают ли они, как и почему делают свой выбор? Ведь все больше девятиклассников продолжают учебу именно в колледжах и лицеях.

Сколько абитуриентов планируют принять колледжи Беларуси в 2025 году? Ответил депутат Мингорсовета-2

Георгий Козел, депутат Минского городского Совета депутатов:
Я хочу отметить, что в 2025 году мы предполагаем, что будет бум на поступление в колледжи. Контрольные цифры набора по стране увеличены почти на 2 000 человек, более чем на 600 человек – в Минске.

Подробности в видео.

# Наталья Надольская # Георгий Козел # Образование в Беларуси

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