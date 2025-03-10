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Израиль прекратил подачу электричества в сектор Газа

10 марта 2025 17:06
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Израиль полностью прекратил поставки электроэнергии в сектор Газа. Такое распоряжение отдал министр энергетики еврейского государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Израиль прекратил подачу электричества в сектор Газа-2

Отключение электричества началось в 2023 году после начала активной фазы ближневосточного конфликта. Но позже Израиль объявил, что в рамках гуманитарной помощи возобновляет поставки на опреснительную станцию. Этот объект обслуживает нужды более 600 тысяч человек.

Остановка подачи электроэнергии может привести к гуманитарной катастрофе. Кроме того, в начале марта канцелярия Нетаньяху сообщила о решении прекратить ввоз всех товаров и поставок в анклав в связи с отказом ХАМАС принять план США о продлении прекращения огня на период религиозных праздников.

# Конфликт на Ближнем Востоке # Международная политика

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