Израиль прекратил подачу электричества в сектор Газа

Израиль полностью прекратил поставки электроэнергии в сектор Газа. Такое распоряжение отдал министр энергетики еврейского государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отключение электричества началось в 2023 году после начала активной фазы ближневосточного конфликта. Но позже Израиль объявил, что в рамках гуманитарной помощи возобновляет поставки на опреснительную станцию. Этот объект обслуживает нужды более 600 тысяч человек.

Остановка подачи электроэнергии может привести к гуманитарной катастрофе. Кроме того, в начале марта канцелярия Нетаньяху сообщила о решении прекратить ввоз всех товаров и поставок в анклав в связи с отказом ХАМАС принять план США о продлении прекращения огня на период религиозных праздников.