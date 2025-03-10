Лукашенко: белорусские женщины – настоящие труженицы, им покоряются любые вершины

За материнский труд, любовь и мудрость, которую они дарят детям, ордена Матери 10 марта удостоены более двух десятков женщин. Это одна из самых почетных наград, которая вручается тем, кто посвятил себя самому важному и благородному делу – воспитанию детей. Их труд – это не просто работа, это миссия, наполненная смыслом и большой любовью. Среди высоких наград, которые сегодня вручил Президент, – и медаль Франциска Скорины. Ее удостоены генеральный директор Большого театра оперы и балета Екатерина Дулова, ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств Наталья Карчевская, а также Анна Благова – солист духового оркестра ГУВД Мингорисполкома.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня в зале подавляющее большинство женщин награждены, не побоюсь этого слова, главной наградой – орденом Матери. Вы подарили жизнь и достойно воспитали пятерых и более детей. Преклоняюсь перед вами! Это настоящий ежедневный подвиг. Бессонные ночи, бесконечные тревоги по поводу и без. Огромная гордость, когда сыновья приносят воинскую присягу. И безмерная радость, когда вы видите своих дочерей в свадебных платьях. А потом в вашу жизнь приходят внуки и оказывается, что материнское сердце не истощилось, а просто вышло на новый, бесконечный круг любви, заботы, нежности. И за это мы, мужики, прежде всего, благодарны вам.

Думаю, сегодня те же мужики меня простят, если скажу, что на женских хрупких плечах во многом держится этот безумный мир. Ведь без надежного тыла даже армия хорошо воевать не сможет. Но вы сильны не только в семейном тылу. Белорусские женщины – настоящие труженицы. Вам покоряются любые профессиональные вершины. Вы прекрасные учителя и врачи. Чуткие, душевные, понимающие. Буквально ведущие за руку наших детей и молодежь, иногда и нас, мужиков, дающие им правильные жизненные ориентиры. Это особая ответственность.

Вы очень талантливы в творческих профессиях, добиваетесь высоких результатов в спорте. Одинаково успешно можете построить дом и выстроить отношения между людьми разных профессий и восприятий. Поэтому никогда не останавливайтесь на достигнутом. Дерзайте! Ставьте перед собой самые амбициозные цели. Красота, профессионализм и доброе сердце – наилучшее подспорье на любом избранном пути.