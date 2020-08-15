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Если аисты готовятся к отлёту, осень будет холодной. Народные приметы на середину августа

15 августа 2020 17:32
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Новости Беларуси. Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы.

17 августа почитают память преподобной Евдокии, рассказали в программе «Плюс-минус». По этому дню судили о предстоящем ноябре. Если за окном ясно, последний месяц осени выдастся погожим, а если дождливо – быть ему серым и туманным.

Если аисты готовятся к отлёту, осень будет холодной. Народные приметы на середину августа-1

Если аисты готовятся к отлёту, осень будет холодной. Народные приметы на середину августа-3

19 августа – Преображение Господне. В старину заметили: со Спаса «погода преображается». Если день был сухим, то и осень сухая будет, а если ясный, то следует готовиться к суровой зиме.

Если аисты готовятся к отлёту, осень будет холодной. Народные приметы на середину августа-6

20 августа почитается память преподобного Пимена Печерского. С этого дня прекращаются летние грозы и начинается листопад березы.

Если аисты готовятся к отлёту, осень будет холодной. Народные приметы на середину августа-9

В прежние времена заметили, если в этот день аисты готовятся к отлету, то осень будет холодной.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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