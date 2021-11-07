Если 11 ноября сильно кричат вороны, зима будет холодной. По каким приметам узнать погоду на ближайшие месяцы?

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 8 ноября. Если день выдался холодным и снежным – к холодной весне, а если потепление, то весна наступит рано и дружно, рассказали в программе «Плюс-минус».
По погоде 9 ноября предки также определяли, какая будет весна в следующем году. Если выпал снег на сырую землю, значит весна наступит рано. Также в старину подмечали: если гусь на воде плавает – похолодание будет нескоро.
10 ноября. Если на вишневом дереве остались листья, то зима наступит нескоро, а вот если образуется иней на деревьях – к морозу.
Если 11 ноября сильно кричат вороны, зима будет холодной. Туман в этот день – к скорым морозам.
Синичкин день – так в народе называли 12 ноября. В эту пору делали кормушки и вешали их на деревья. Предки замечали: если птицы целыми стайками появились у дома, значит скоро грянут морозы.
Возможен дождь с мокрым снегом. В Беларуси во вторую неделю ноября похолодает. Подробнее о погоде читайте здесь.