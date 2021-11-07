Если 11 ноября сильно кричат вороны, зима будет холодной. По каким приметам узнать погоду на ближайшие месяцы?

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 8 ноября. Если день выдался холодным и снежным – к холодной весне, а если потепление, то весна наступит рано и дружно, рассказали в программе «Плюс-минус».

По погоде 9 ноября предки также определяли, какая будет весна в следующем году. Если выпал снег на сырую землю, значит весна наступит рано. Также в старину подмечали: если гусь на воде плавает – похолодание будет нескоро.