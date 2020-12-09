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«Мама плакала, рассказывала всё». Останки погибшего под Лоевом красноармейца перезахоронят на родине

09 декабря 2020 18:49
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Новости Беларуси. История еще одной жизни, которую прервала Великая Отечественная война. Владимира Лайкова – солдата, которого почти 70 лет считали пропавшим без вести, захоронят на родине – в Брянской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 9 декабря его останки передали родственникам.

«Мама плакала, рассказывала всё». Останки погибшего под Лоевом красноармейца перезахоронят на родине-1

«Мама плакала, рассказывала всё». Останки погибшего под Лоевом красноармейца перезахоронят на родине-3

Красноармеец, призванный в ряды действующей армии в сентябре 1943-го, перестал отвечать на письма родных уже спустя месяц. Его останки найдены минувшим летом во время поисковых работ в Лоевском районе. Кровопролитные бои за плацдарм на правом берегу Днепра вошли в историю как пример массового героизма советских солдат. Одним из них был 19-летний парень из российской глубинки, успевший повоевать всего пару недель.

«Мама плакала, рассказывала всё». Останки погибшего под Лоевом красноармейца перезахоронят на родине-6

Любовь Мельникова, племянница солдата (Россия):
Пропал. Не знаем, с чем, не знаем, что. Приходили такие пустые нам извещения. Мама плакала, рассказывала все. Поэтому, когда нам сказали, мы об этом только и думали, бегали в сельсовет: когда это будет, как мы его увидим, когда это мы узнаем.

Нет, нам это не безразлично было. Особенно для моей матери, она его любила и ждала. Рассказывала о нем, каким он был, как он вел себя. Она очень любила его и очень переживала.

«Мама плакала, рассказывала всё». Останки погибшего под Лоевом красноармейца перезахоронят на родине-9

Установить личность солдата удалось благодаря найденной рядом с останками гильзе от патрона: в ней сохранилась записка с данными бойца.

«Мама плакала, рассказывала всё». Останки погибшего под Лоевом красноармейца перезахоронят на родине-12

Павел Безручка, участник поискового отряда «Память Отечества»:
Поднял медальон. Гильза была с винтовки Мосина обернута бинтом на бруствере ячейки одиночной. С этой же гильзой этим же днем поехал домой. Ночью мне приснился сон, приснился мне наш герой Лайков Владимир Тимофеевич, попросил у меня помощи. На следующий день мы с коллегой поехали на это место исследовать и оказалось, что останки бойца находятся в этой ячейке, как он мне приснился.

Для меня это... Я им горжусь, как и своими прадедушками, погибли, пропали без вести в начале войны. То есть появилась такая цель: дай Бог они тоже найдутся.

«Мама плакала, рассказывала всё». Останки погибшего под Лоевом красноармейца перезахоронят на родине-15

В братских могилах Лоевского района покоятся более 12 тысяч солдат. Только за последние три года удалось выяснить более полутысячи фамилий погибших. К сожалению, 343 бойца до сих остаются неизвестными.

# Великая Отечественная война # общество # Владимир Лайков # Любовь Мельникова # Павел Безручка # Фотофакт

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