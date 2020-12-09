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​​​​​​​«Большинство вопросов решается без посещений поликлиник». Как в Беларуси консультируют пациентов онлайн?

09 декабря 2020 17:58
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Новости Беларуси. Прием онлайн. Для консультации с коллегами – узкими специалистами – медики Могилевского района используют планшеты и ноутбуки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

​​​​​​​«Большинство вопросов решается без посещений поликлиник». Как в Беларуси консультируют пациентов онлайн?-1

К такому способу связи врачи прибегают во время обслуживания пациентов на дому. Это позволяет улучшить качество диагностики и лечения, а пациентам избежать лишних посещений поликлиник.

Ежедневно на связи с врачами около 15 специалистов разного профиля.

​​​​​​​«Большинство вопросов решается без посещений поликлиник». Как в Беларуси консультируют пациентов онлайн?-3

Владимир Слабодич, помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи Могилевской поликлиники № 11:
Я могу в любой момент связаться с узким специалистом и показать ему кардиограмму, которую сняли, анализы, которые больной сдавал. И врач может назначить больному какое-то новое лечение.

​​​​​​​«Большинство вопросов решается без посещений поликлиник». Как в Беларуси консультируют пациентов онлайн?-5

Григорий Моисеев, заместитель главного врача Могилевской поликлиники № 11:
Благодаря планшетам и ноутбукам пациенты видят врача-специалиста, могут непосредственно задать ему вопрос, и большинство вопросов решаются без посещений поликлиник.

​​​​​​​«Большинство вопросов решается без посещений поликлиник». Как в Беларуси консультируют пациентов онлайн?-7

Такой формат приема позволяет также назначить и выписать электронные рецепты.

# Здоровье

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