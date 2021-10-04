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«Ещё раз призываю, необходимо прививаться». В Брестской области заболеваемость коронавирусом выросла втрое

04 октября 2021 20:09
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Новости Беларуси. На 4 октября в стране две дозы вакцины от коронавируса получили свыше 1 миллиона 600 тысяч человек. Для выработки коллективного иммунитета белорусам нужно достичь заветных 60 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Ещё раз призываю, необходимо прививаться». В Брестской области заболеваемость коронавирусом выросла втрое-1

Брестчанин Родион Полуляшин свою первую дозу вакцины получил на рабочем месте – на электромеханическом заводе. Потратил не больше 10 минут и вернулся к обязанностям. Говорит, слегка поднялась температура, впрочем, у коллег все прошло бессимптомно.

«Ещё раз призываю, необходимо прививаться». В Брестской области заболеваемость коронавирусом выросла втрое-4

Родион Полуляшин, работник Брестского электромеханического завода:
Это безопасность моя. Всю жизнь нас сопровождают прививки. С самого детства мы прививаемся – и от столбняка, и от кори, и от туберкулеза. И тут, я считаю, никакого страха нет. Я абсолютно не боюсь, сам понимаю.

Почему нужно вакцинироваться?

«Ещё раз призываю, необходимо прививаться». В Брестской области заболеваемость коронавирусом выросла втрое-7

Александр Лисовец, житель Бреста:
Могу еще раз повториться  это увеличивает шанс. Даже если я заболею, то легче переносится.

«Ещё раз призываю, необходимо прививаться». В Брестской области заболеваемость коронавирусом выросла втрое-10

В Бресте привиты 14 % от общего числа горожан. В арсенале медиков три вакцины: китайская и российские «Спутник V» и однокомпонентный «Спутник Лайт». По городу работают 28 мобильных групп и 16 пунктов вакцинации вне поликлиник.

«Ещё раз призываю, необходимо прививаться». В Брестской области заболеваемость коронавирусом выросла втрое-13

Марина Швед, старшая медсестра Брестской центральной поликлиники:
Сейчас мы работаем с вакциной Vero Cell (клетки Vero) китайского производителя. Она не требует разморозки. Она хранится при температуре от 2°C до 6°C в холодильнике. Ею очень быстро. Также работаем с вакциной российского производителя «Спутник V». Она хранится в замороженном состоянии.

В брестском регионе заболеваемость COVID-19 с августа выросла втрое. Все центральные больницы вошли в красный режим. В Лунинецком районе уже вернули весеннее обязательное ношение масок. В Пинске и Малорите отменили массовые мероприятия ко Дню города. Медики не скрывают, причина во многом в том, что люди попросту расслабились. А ведь вздохнуть с облегчением могут те, кто вакцинировался.

«Ещё раз призываю, необходимо прививаться». В Брестской области заболеваемость коронавирусом выросла втрое-16

Сергей Кляус, главный врач Брестской центральной поликлиники:
Вакцинированные люди в 29 раз реже госпитализируются. Практически исключены тяжелые формы заболевания, неблагоприятный (летальный) исход в стационаре. А кто заболел (конечно, он может заразиться), это будут более легкие, единичные среднетяжелые формы заболевания.

Сегодня я мониторировал два реанимационных отделения у нас в городе. В центральной городской больнице находятся сейчас 27 пациентов, в реанимационном отделении, в городской больнице № 1 – 21 пациент. Я вас заверяю: ни одного вакцинированного там нет. Еще раз призываю, необходимо прививаться. Это шанс прервать этот патологический процесс и снизить заболеваемость. Сохраните свои жизни, жизни родных и близких.

# Коронавирус # общество # Александр Лисовец # Марина Швед # Сергей Кляус # Родион Полуляшин # Кристина Протосовицкая # Фотофакт

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