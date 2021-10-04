«Ещё раз призываю, необходимо прививаться». В Брестской области заболеваемость коронавирусом выросла втрое

Новости Беларуси. На 4 октября в стране две дозы вакцины от коронавируса получили свыше 1 миллиона 600 тысяч человек. Для выработки коллективного иммунитета белорусам нужно достичь заветных 60 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. На 4 октября в стране две дозы вакцины от коронавируса получили свыше 1 миллиона 600 тысяч человек. Для выработки коллективного иммунитета белорусам нужно достичь заветных 60 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Брестчанин Родион Полуляшин свою первую дозу вакцины получил на рабочем месте – на электромеханическом заводе. Потратил не больше 10 минут и вернулся к обязанностям. Говорит, слегка поднялась температура, впрочем, у коллег все прошло бессимптомно.
Родион Полуляшин, работник Брестского электромеханического завода:
Это безопасность моя. Всю жизнь нас сопровождают прививки. С самого детства мы прививаемся – и от столбняка, и от кори, и от туберкулеза. И тут, я считаю, никакого страха нет. Я абсолютно не боюсь, сам понимаю.
Почему нужно вакцинироваться?
Александр Лисовец, житель Бреста:
Могу еще раз повториться – это увеличивает шанс. Даже если я заболею, то легче переносится.
В Бресте привиты 14 % от общего числа горожан. В арсенале медиков три вакцины: китайская и российские «Спутник V» и однокомпонентный «Спутник Лайт». По городу работают 28 мобильных групп и 16 пунктов вакцинации вне поликлиник.
Марина Швед, старшая медсестра Брестской центральной поликлиники:
Сейчас мы работаем с вакциной Vero Cell (клетки Vero) китайского производителя. Она не требует разморозки. Она хранится при температуре от 2°C до 6°C в холодильнике. Ею очень быстро. Также работаем с вакциной российского производителя «Спутник V». Она хранится в замороженном состоянии.
В брестском регионе заболеваемость COVID-19 с августа выросла втрое. Все центральные больницы вошли в красный режим. В Лунинецком районе уже вернули весеннее обязательное ношение масок. В Пинске и Малорите отменили массовые мероприятия ко Дню города. Медики не скрывают, причина во многом в том, что люди попросту расслабились. А ведь вздохнуть с облегчением могут те, кто вакцинировался.
Сергей Кляус, главный врач Брестской центральной поликлиники:
Вакцинированные люди в 29 раз реже госпитализируются. Практически исключены тяжелые формы заболевания, неблагоприятный (летальный) исход в стационаре. А кто заболел (конечно, он может заразиться), это будут более легкие, единичные среднетяжелые формы заболевания.
Сегодня я мониторировал два реанимационных отделения у нас в городе. В центральной городской больнице находятся сейчас 27 пациентов, в реанимационном отделении, в городской больнице № 1 – 21 пациент. Я вас заверяю: ни одного вакцинированного там нет. Еще раз призываю, необходимо прививаться. Это шанс прервать этот патологический процесс и снизить заболеваемость. Сохраните свои жизни, жизни родных и близких.