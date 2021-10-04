«Ещё раз призываю, необходимо прививаться». В Брестской области заболеваемость коронавирусом выросла втрое

Новости Беларуси. На 4 октября в стране две дозы вакцины от коронавируса получили свыше 1 миллиона 600 тысяч человек. Для выработки коллективного иммунитета белорусам нужно достичь заветных 60 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Брестчанин Родион Полуляшин свою первую дозу вакцины получил на рабочем месте – на электромеханическом заводе. Потратил не больше 10 минут и вернулся к обязанностям. Говорит, слегка поднялась температура, впрочем, у коллег все прошло бессимптомно.

Родион Полуляшин, работник Брестского электромеханического завода:

Это безопасность моя. Всю жизнь нас сопровождают прививки. С самого детства мы прививаемся – и от столбняка, и от кори, и от туберкулеза. И тут, я считаю, никакого страха нет. Я абсолютно не боюсь, сам понимаю. Почему нужно вакцинироваться?

Александр Лисовец, житель Бреста:

Могу еще раз повториться – это увеличивает шанс. Даже если я заболею, то легче переносится.

В Бресте привиты 14 % от общего числа горожан. В арсенале медиков три вакцины: китайская и российские «Спутник V» и однокомпонентный «Спутник Лайт». По городу работают 28 мобильных групп и 16 пунктов вакцинации вне поликлиник.

Марина Швед, старшая медсестра Брестской центральной поликлиники:

Сейчас мы работаем с вакциной Vero Cell (клетки Vero) китайского производителя. Она не требует разморозки. Она хранится при температуре от 2°C до 6°C в холодильнике. Ею очень быстро. Также работаем с вакциной российского производителя «Спутник V». Она хранится в замороженном состоянии. В брестском регионе заболеваемость COVID-19 с августа выросла втрое. Все центральные больницы вошли в красный режим. В Лунинецком районе уже вернули весеннее обязательное ношение масок. В Пинске и Малорите отменили массовые мероприятия ко Дню города. Медики не скрывают, причина во многом в том, что люди попросту расслабились. А ведь вздохнуть с облегчением могут те, кто вакцинировался.