«Церковь стоит на территории нашей бригады с 2000 года». Что говорит командир в/ч 3214 о вере и солдатах?
Новости Беларуси. 2020 год показал, что стоит активнее делать работу над ошибками и ликвидировать пробелы в патриотическом воспитании детей. На ток-шоу «По существу» собралась ударная группа экспертов с готовыми решениями того, как реформировать образовательное направление. Что нужно знать и как не проспать поколение TikTok?
Вера Широкая, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Вот я просто пример приведу. Мы встречаемся, ходим в коллективы, встречаемся с молодежью. Буквально в Бобруйске в химтехникуме у нас прошла встреча. Сидит парнишка, задает вопрос мне: «Скажите, пожалуйста, почему у нас нет курсов в школе, в сфере колледжей, профтехобразования, чтобы нам преподавали православие?» Я долго начала рассказывать, потому что мы многоконфессиональная республика, у нас есть и католицизм и много-много. Тем более в Бобруйске про евреев отдельно рассказала. А потом я задумалась. Я-то это все рассказываю, а он встает и приводит ислам, страны, и говорит: а там не спрашивают, там или так, или не так. Все. И меня это немножко зацепило изнутри. Человек молодой, рядом находится храм. Кстати, недавно наш экзарх всея Беларуси был у нас именно в этом храме. И, наверное, вы знаете, я уходила – у меня было неизгладимое впечатление, что молодой парень хорошие вещи говорит. Мы действительно должны, наверное… Это хорошо, сейчас ввели – в школе у нас теперь будет классика жанра. Наконец-то мы противогазы начнем надевать.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Не все знают размер своего противогаза, кстати.
Вера Широкая:
В хорошем смысле это нужно. Но мы говорим сейчас про то, что хорошо. Спорт – это формирование духа. Так вот, наверное, это нравственность, которую мы должны воспитывать. Мы должны еще дополнительно искать, через что.
Андрей Дудкин, командир войсковой части 3214 МВД Беларуси:
Церковь стоит на территории нашей бригады с 2000 года. Отец Александр наш настоятель, с того времени мы взаимодействовали. И начали не потому что «ах, мы сейчас будем Богу молиться, у нас здесь все будет хорошо». Нет, конечно. Потому что это был душевный порыв, это было изнутри, это были офицеры, не только солдаты. Ведь первоначально там очень малый был круг общения. Потом больше и больше, но мы никогда не заставляли солдат, за исключением больших праздников, которые в бригаде, ходить туда строем. Принцип был какой? Разъясняли, рассказывали, личным примером. Я командир бригады был, я верующий человек, по крайней мере, считаю верующим. Я лежу туда головой, в ту сторону, стараюсь делать. Но это видели солдаты. И когда человек авторитетный крестится, когда авторитетный человек бежит в 45-47 лет по первой группе здоровья со своими подчиненными, когда молодые люди, дети приходят, видят солдата, который с ними общается нормально – и он больше авторитет в возрасте 19-29, чем я. А ведь солдаты общаются непосредственно с детишками. И они видят, что есть, оказывается, парни классные, которые старшеклассники, образно говоря, но в военной форме, с которыми можно нормально говорить, они тебя нормальному научат. Детям надо общение.
Алена Сырова, СТВ:
Ключевое слово – авторитет.
Читайте также:
«Есть World of Tanks – будет «Грюнвальдская битва». Как депутат Марзалюк предложил прививать патриотизм детям?
«Это служение, это долг по защите своей земли». Почему патриотическое воспитание должно быть военным?
Национальная идея будет прописана в Кодексе об образовании? Рассказывает Игорь Марзалюк