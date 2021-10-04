«Церковь стоит на территории нашей бригады с 2000 года». Что говорит командир в/ч 3214 о вере и солдатах?

Новости Беларуси. 2020 год показал, что стоит активнее делать работу над ошибками и ликвидировать пробелы в патриотическом воспитании детей. На ток-шоу « По существу » собралась ударная группа экспертов с готовыми решениями того, как реформировать образовательное направление. Что нужно знать и как не проспать поколение TikTok?

Вера Широкая, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Вот я просто пример приведу. Мы встречаемся, ходим в коллективы, встречаемся с молодежью. Буквально в Бобруйске в химтехникуме у нас прошла встреча. Сидит парнишка, задает вопрос мне: «Скажите, пожалуйста, почему у нас нет курсов в школе, в сфере колледжей, профтехобразования, чтобы нам преподавали православие?» Я долго начала рассказывать, потому что мы многоконфессиональная республика, у нас есть и католицизм и много-много. Тем более в Бобруйске про евреев отдельно рассказала. А потом я задумалась. Я-то это все рассказываю, а он встает и приводит ислам, страны, и говорит: а там не спрашивают, там или так, или не так. Все. И меня это немножко зацепило изнутри. Человек молодой, рядом находится храм. Кстати, недавно наш экзарх всея Беларуси был у нас именно в этом храме. И, наверное, вы знаете, я уходила – у меня было неизгладимое впечатление, что молодой парень хорошие вещи говорит. Мы действительно должны, наверное… Это хорошо, сейчас ввели – в школе у нас теперь будет классика жанра. Наконец-то мы противогазы начнем надевать.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Не все знают размер своего противогаза, кстати.

Вера Широкая:

В хорошем смысле это нужно. Но мы говорим сейчас про то, что хорошо. Спорт – это формирование духа. Так вот, наверное, это нравственность, которую мы должны воспитывать. Мы должны еще дополнительно искать, через что.