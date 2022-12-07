ГПК: контрольные службы стран ЕС намеренно затягивают оформление автотранспорта

Новости Беларуси. Сопредельные страны Евросоюза продолжают игнорировать договоренности по оформлению транспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Сопредельные страны Евросоюза продолжают игнорировать договоренности по оформлению транспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Госпогранкомитет проанализировал ситуацию за прошедшие сутки: наибольшее скопление грузового транспорта – перед литовским пунктом пропуска «Мядининкай». Там сопредельная сторона оформила лишь 30 % грузовиков от установленной нормы. Польские и латвийские контрольные службы пропустили на свою территорию около половины большегрузов.
Валентин Бусько, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:
Контрольные службы сопредельных стран ЕС продолжают намеренно затягивать процедуры оформления автотранспорта. Наибольшее количество большегрузов находится в ожидании перед пунктом пропуска «Каменный Лог» – более тысячи транспортных средств. В течение ноября литовская сторона принимала в среднем только 35 % грузовиков от нормы.
Кроме того, пограничный коллапс с недавнего времени затронул не только большегрузы. За прошедшие сутки фиксировались задержки и в оформлении легковых автомобилей на границе с Польшей.
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