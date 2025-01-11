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В 90-е прошли по самому лезвию, но осознание пришло потом – председатель Витебского облисполкома

11 января 2025 12:42
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Кто хотел белорусов видеть прислугой? Благодаря кому страна сохранила свою промышленность и почему ее не сломило санкционное давление Запада? Смотрите в 13-м выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ.

В 90-е прошли по самому лезвию, но осознание пришло потом – председатель Витебского облисполкома-2

Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома:
Осознание того, что было в 90-е, пришло уже потом, где-то в «нулевых», в начале «нулевых». И когда и выкладки экономические смотришь, и сравниваешь какие-то статистические данные, да и вообще исторические, оглядываешься назад, понимаешь, что прошли по самому «лезвию» и могло быть совсем по-другому. В Беларуси только люди – это капитал, и то, что они умеют делать руками, то, что они умеют делать головой, – таких глобальных ресурсов, угля, нефти у нас же нету. Поэтому этот процесс деградации, он был бы в разы быстрее, чем у наших соседей, у всех соседей. И даже, может быть, необратим. Было бы плохо, был бы упад экономики, была бы бедность, возможно, даже голод, но, скорее всего, завершилось бы все кровью.

Подробнее в видео.

# Экономика # Александр Субботин # Государственная политика

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