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Около 10 тысяч ветеранов ко Дню Победы получат матпомощь. О какой сумме идёт речь?

25 апреля 2023 13:33
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Новости Беларуси. Их заслуги перед Родиной не забыты. Около 10 тысяч ветеранов и лиц, пострадавших от последствий Великой Отечественной, получат материальную помощь ко Дню Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выплачивать ее начнут уже 26 апреля. Размеры пособий будут варьироваться, однако в целом, по сравнению с 2022 годом, суммы увеличатся.

Около 10 тысяч ветеранов ко Дню Победы получат матпомощь. О какой сумме идёт речь?-1

Инвалиды и участники войны могут рассчитывать на 2 тысячи рублей к празднику. Столько же выплатят тем, кто занимался разминированием территорий и объектов после освобождения от немецкой оккупации. Обладатели орденов и медалей СССР за труд и службу в тылу, блокадники и защитники Ленинграда получат денежную поддержку в размере 1 тысячи 100 рублей.

Также матпомощь выплатят семьям погибших или пропавших без вести военнослужащих, партизан и подпольщиков, бывшим узникам концлагерей, тюрем и гетто. Всего на выплату единовременной материальной помощи из республиканского бюджета будет направлено порядка 10 миллионов рублей.

# Великая Отечественная война # общество # Фотофакт

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