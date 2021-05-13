Епископ Казимир Великоселец о Будславском костёле: «Все будем прикладывать усилия, чтобы это восстановить»

Новости Беларуси. Будславский фестиваль, включенный в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, в 2021 году, как и планировалось, пройдет в начале июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое решение принято организаторами несмотря на то, что пожар уничтожил часть костела Успения Пресвятой Богородицы. Главная святыня – чудотворная икона Божьей Матери, в честь которой проходят торжества – не пострадала.