Епископ Казимир Великоселец о Будславском костёле: «Все будем прикладывать усилия, чтобы это восстановить»
Новости Беларуси. Будславский фестиваль, включенный в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, в 2021 году, как и планировалось, пройдет в начале июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такое решение принято организаторами несмотря на то, что пожар уничтожил часть костела Успения Пресвятой Богородицы. Главная святыня – чудотворная икона Божьей Матери, в честь которой проходят торжества – не пострадала.
Сейчас в храме идет разбор обгоревших конструкций. Эксплуатация здания полностью запрещена. Уже создана специальная комиссия по восстановительным работам.
Казимир Великоселец, епископ, апостольский администратор Минско-Могилевского архидиоцеза:
Все будем прикладывать усилия, чтобы это восстановить, потому что духовность нужна обществу. Это такой общенациональный храм, паломничество со всей Беларуси. Я в Бресте служил, с Бреста так далеко мы шли, паломники, к Божьей Матери. Всегда во время службы чувствуется духовность, люди укрепленные уезжают. Очень нам жаль. Но мы все делаем, чтобы быстрее это восстановить.
Дальнейшая судьба одной из самых известных святынь Беларуси интересовала участников встречи, которую организовали в БГУ. На нее пригласили представителей ведущих конфессий. Это служители Соборной мечети, костела Матери Божьей Будславской, храма в честь иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость».