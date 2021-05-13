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Епископ Казимир Великоселец о Будславском костёле: «Все будем прикладывать усилия, чтобы это восстановить»

13 мая 2021 15:30
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Новости Беларуси. Будславский фестиваль, включенный в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, в 2021 году, как и планировалось, пройдет в начале июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое решение принято организаторами несмотря на то, что пожар уничтожил часть костела Успения Пресвятой Богородицы. Главная святыня – чудотворная икона Божьей Матери, в честь которой проходят торжества – не пострадала.

Епископ Казимир Великоселец о Будславском костёле: «Все будем прикладывать усилия, чтобы это восстановить»-1

Сейчас в храме идет разбор обгоревших конструкций. Эксплуатация здания полностью запрещена. Уже создана специальная комиссия по восстановительным работам.

Епископ Казимир Великоселец о Будславском костёле: «Все будем прикладывать усилия, чтобы это восстановить»-4

Казимир Великоселец, епископ, апостольский администратор Минско-Могилевского архидиоцеза:
Все будем прикладывать усилия, чтобы это восстановить, потому что духовность нужна обществу. Это такой общенациональный храм, паломничество со всей Беларуси. Я в Бресте служил, с Бреста так далеко мы шли, паломники, к Божьей Матери. Всегда во время службы чувствуется духовность, люди укрепленные уезжают. Очень нам жаль. Но мы все делаем, чтобы быстрее это восстановить.

Епископ Казимир Великоселец о Будславском костёле: «Все будем прикладывать усилия, чтобы это восстановить»-7

Дальнейшая судьба одной из самых известных святынь Беларуси интересовала участников встречи, которую организовали в БГУ. На нее пригласили представителей ведущих конфессий. Это служители Соборной мечети, костела Матери Божьей Будславской, храма в честь иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость».

Епископ Казимир Великоселец о Будславском костёле: «Все будем прикладывать усилия, чтобы это восстановить»-10

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# Пожар в Минской области # общество # Казимир Великоселец # Фотофакт

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